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РИА Новости

В Сирии назвали Евросоюз ответственным за кровопролитие в стране

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Город Дума в окрестностях Дамаска
Город Дума в окрестностях Дамаска.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 15 марта/ Радио Sputnik. В МИД Сирии заявили, что на плечах Евросоюза лежит ответственность за страдания сирийских граждан.

Также в республике осудили действия организации. В МИД Сирии отметили, что страны Евросоюза выпустили по Сирии заявление, "полное заблуждений и противоречащих действительности утверждений". Кроме того, оно подчеркивает враждебную политику в отношении страны, добавили в ведомстве.

"Участие Европейского союза в агрессии против Сирии посредством поддержки террористических группировок и ведения экономического терроризма делает эту организацию ответственной за пролитие сирийской крови и страдания сирийцев", – сказано в заявлении МИД Сирии, которое приводит РИА Новости.

Также в ведомстве добавили, что десять лет несправедливой войны против Сирии уже должны являться поводом, чтобы осудить враждебную политику Европейского союза.

Ранее в Европарламенте исключили восстановление дипотношений с Сирией и отмены санкций "без коренных изменений" в стране. Санкции против САР были продлены с 28 мая 2020 года на год. В этот список входят 280 человек, в том числе члены сирийского правительства, а также порядка 70 организаций. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, их средства в союзе должны быть заморожены.

Ранее радио Sputnik сообщало, что глава МИД Сирии в рекордные сроки попал под санкции ЕС.

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Россия
Сирия
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2020-й год
Евросоюз
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