Войти
Российская газета

ПТУР вместо пушки: китайский клон БМП-1 мог стать истребителем танков

124
0
0
Источник изображения: rg.ru

Китайская военная промышленность в 80-е годы смогла наладить производство клонов советских БМП-1. Для полного копирования хватило одного экземпляра, который был передан египетской стороной.

Легкие гусеничные машины получили обозначение Type 86 (WZ-501). На их базе планировалось выпускать различные образцы боевой и вспомогательной техники.

Так, вместе со специалистами из США стала разрабатываться новая версия БМП - NFV-1, вооруженная 25-мм пушкой M242 Bushmaster. Это оружие хорошо себя показало на американских M2 и M3 Bradley и LAV-25.

Кроме того, были созданы: командно-штабная машина, БТР, транспортер для эвакуации раненых и самоходный противотанковый комплекс. О последнем стоит рассказать отдельно.

Первая версия, как видно на фотографии, представляла собой обычную БМП, из башни которой демонтировали 73-мм гладкоствольную пушку. На крыше установили оптический прицел, служивший для наведения противотанковых управляемых ракет HJ-73, созданных на основе советской "Малютки", а также четыре пусковые установки ПТУР.

Затем этот вариант немного доработали, но не смогли устранить основной недостаток конструкции - открыто расположенные ракеты, лишенные всякой защиты от пуль и осколков.

В новой, более совершенной модификации, известной как WZ-504, старую башню заменили на новый бронированный модуль, в котором HJ-73 в походном положении убирались внутрь и были со всех проекций прикрыты броней.

Однако командование Народно-освободительной армии и зарубежные покупатели так и не заинтересовались этой разработкой, и она осталась лишь в виде опытного образца.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Китай
США
Продукция
Bradley
LAV-25
БМП-1
Проекты
Piranha
Похожие новости
03.09.2020
Как США помогали Китаю модернизировать клон советской БМП-1
11.10.2017
Живая сила на убитой технике
08.02.2016
Бронетанковая оборона: Россия удерживает свою позицию на мировом рынке тяжелой техники
18.02.2014
Саудовская Аравия готовится к большой войне
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 03:04
  • 1
Названа первая красавица армии России
  • 16.03 02:40
  • 3
Challenger проиграет «Армате»: Британия описала войну с Россией
  • 16.03 02:33
  • 3
Собянин заявил, что строительство НКЦ в Москве позволит создать 20 тыс. рабочих мест
  • 16.03 01:04
  • 6
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 16.03 00:46
  • 16
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 15.03 23:31
  • 38
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 22:15
  • 77
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 21:41
  • 27
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 20:58
  • 1
«Триумф» на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил
  • 15.03 20:38
  • 1
Что делать, если танк боится грязи?
  • 15.03 19:42
  • 2
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 15.03 18:29
  • 2
Войсковая ПВО в XXI веке
  • 15.03 18:00
  • 15
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 14:08
  • 2
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 14:06
  • 3
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе