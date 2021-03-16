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Российская газета

Падение турецкого бронеавтомобиля с эвакуатора сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

Попытка эвакуации турецкого бронеавтомобиля закончилась его падением с платформы и опрокидыванием. Как сообщается, у военного транспортного средства была обнаружена неисправность, поэтому его решили вывезти с помощью четырехосного автомобиля.

Однако гражданский водитель, по всей видимости, не имел соответствующего опыта работы с тяжелой техникой - известно, что масса такого Vuran достигает 18500 кг.

Да и само место погрузки было выбрано неудачное - дорога уходила под уклон. Под колеса установили противооткатные упоры, а машину поставили на стояночный тормоз, но грузовик начал самопроизвольно ехать в тот момент, когда на него стал заезжать броневик.

Видно, что движение началось после того, как передняя ось под тяжестью груза оторвалась от поверхности земли.

Водитель растерялся и не решился занять свое место в кабине, хотя дверь в нее была открыта, и был шанс избежать серьезного развития происшествия. А так через десяток метров незакрепленная боевая машина свалилась с платформы на бок. Нет данных о том, как сильно пострадал находившийся за рулем военнослужащий.

К сожалению, инциденты подобного рода случаются регулярно во многих армиях мира, в Сети можно увидеть много видеосюжетов с опрокидыванием танков, боевых машин пехоты, артиллерийских самоходок и зенитно-ракетных комплексов.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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Страны
Турция
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