Директор ЦАСТ о первом зарубежном визите главы Пентагона

Назначенный при президенте Джо Байдене министром обороны генерал Ллойд Остин 17 марта совершит первый зарубежный визит. Он посетит Дели, сообщает электронное издание "MK.ru". Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов считает, что Индия в качестве первой точки зарубежного вояжа Остина выбрана не случайно.

Министр обороны США Ллойд Джеймс Остин III (с) Lisa Ferdinando

После назначения на должность Остин объявил двухмесячную ревизию дел в Пентагоне по нескольким направлениям, в том числе по состоянию военной инфраструктуры и поиску "белых экстремистов". Очевидно, разобравшись с внутренними делами, Остин отправляется в первый зарубежный визит. Он посетит Индию, где проведет переговоры с военно-политическим руководством.

Почему именно в эту страну, а не, например, в Лондон, к ближайшему союзнику? Ну, или в Берлин, к одному из партнеров по НАТО. Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов считает, что Индия в качестве первой точки зарубежного вояжа Остина выбрана не случайно.

- Еще со времен Барака Обамы США провозгласили, что их главный интерес из Европы перемещается в сторону Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, - сказал Руслан Пухов. - Центр мира смещается туда. И основным вызовом в 21 веке для Соединенных Штатов и их союзников будет Китай. Вашингтон усиленно формирует антикитайский контур с участием таких верных вассалов, как Япония, Австралия или Южная Корея. И, очевидно, пытается завлечь в антикитайские игры также Индию.

По словам эксперта, визит Остина в Дели показателен. Он, в частности, подтверждает, что для США реальная военная угроза исходит от Китая, а не от России, чтобы там ни говорили политики в США.

Руслан Пухов пояснил, что Индия не является стратегическим союзником США, в отличие от Японии, Австралии или Южной Кореи. Руководство Индии давно проводит так называемую политику "стратегической автономии".

- Но в виду того, что у Индии с Китаем протяженная граница и есть противоречия, американцы это умело используют, втягивая Индию в свои антикитайские планы.

При этом эксперт считает, что попытка Вашингтона договориться с Дели в военной области парадоксальным образом может принести пользу России.

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