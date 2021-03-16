Войти
bmpd.livejournal.com

Директор ЦАСТ о первом зарубежном визите главы Пентагона

120
0
0

Назначенный при президенте Джо Байдене министром обороны генерал Ллойд Остин 17 марта совершит первый зарубежный визит. Он посетит Дели, сообщает электронное издание "MK.ru". Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов считает, что Индия в качестве первой точки зарубежного вояжа Остина выбрана не случайно.

Министр обороны США Ллойд Джеймс Остин III (с) Lisa Ferdinando

После назначения на должность Остин объявил двухмесячную ревизию дел в Пентагоне по нескольким направлениям, в том числе по состоянию военной инфраструктуры и поиску "белых экстремистов". Очевидно, разобравшись с внутренними делами, Остин отправляется в первый зарубежный визит. Он посетит Индию, где проведет переговоры с военно-политическим руководством.

Почему именно в эту страну, а не, например, в Лондон, к ближайшему союзнику? Ну, или в Берлин, к одному из партнеров по НАТО. Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов считает, что Индия в качестве первой точки зарубежного вояжа Остина выбрана не случайно.

- Еще со времен Барака Обамы США провозгласили, что их главный интерес из Европы перемещается в сторону Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, - сказал Руслан Пухов. - Центр мира смещается туда. И основным вызовом в 21 веке для Соединенных Штатов и их союзников будет Китай. Вашингтон усиленно формирует антикитайский контур с участием таких верных вассалов, как Япония, Австралия или Южная Корея. И, очевидно, пытается завлечь в антикитайские игры также Индию.

По словам эксперта, визит Остина в Дели показателен. Он, в частности, подтверждает, что для США реальная военная угроза исходит от Китая, а не от России, чтобы там ни говорили политики в США.

Руслан Пухов пояснил, что Индия не является стратегическим союзником США, в отличие от Японии, Австралии или Южной Кореи. Руководство Индии давно проводит так называемую политику "стратегической автономии".

- Но в виду того, что у Индии с Китаем протяженная граница и есть противоречия, американцы это умело используют, втягивая Индию в свои антикитайские планы.

При этом эксперт считает, что попытка Вашингтона договориться с Дели в военной области парадоксальным образом может принести пользу России.

Полный текст

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Индия
Китай
Россия
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Барак Обама
Пухов Руслан
Проекты
NATO
Похожие новости
04.02.2019
Вашингтон готовится победить Пекин на просторах двух океанов
10.02.2017
Скатываясь к третьей мировой войне (Foreign Policy, США)
20.06.2016
Стратегический партнер России
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
16.03.2009
США планируют реформировать НАТО и в перспективе заменить обновленным альянсом ООН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 03:04
  • 1
Названа первая красавица армии России
  • 16.03 02:40
  • 3
Challenger проиграет «Армате»: Британия описала войну с Россией
  • 16.03 02:33
  • 3
Собянин заявил, что строительство НКЦ в Москве позволит создать 20 тыс. рабочих мест
  • 16.03 01:04
  • 6
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 16.03 00:46
  • 16
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 15.03 23:31
  • 38
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 22:15
  • 77
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 21:41
  • 27
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 20:58
  • 1
«Триумф» на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил
  • 15.03 20:38
  • 1
Что делать, если танк боится грязи?
  • 15.03 19:42
  • 2
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 15.03 18:29
  • 2
Войсковая ПВО в XXI веке
  • 15.03 18:00
  • 15
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 14:08
  • 2
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 14:06
  • 3
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе