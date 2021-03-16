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WarSpot

Германии разрешили «Посейдоны»

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Источник изображения: warspot.ru

Германия может вооружиться новыми американскими противолодочными самолётами. Вчера, 14 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Германии на самолёты Boeing P-8A Poseidon.

Помимо самолётов, Минобороны Германии запросило программное обеспечение открытой тактической системы управления, электрооптические и инфракрасные датчики Wescam MX-20HD, морские радары Raytheon AN/APY-10, системы РЭБ Deagel ALQ-240 и системы РЭП BAE Systems AN/ALE-47, а также другие подсистемы, вспомогательное оборудование, техническое обслуживание, учебное оборудование и запасные части. Стоимость потенциальной сделки оценивается $1,77 млрд.

Противолодочный самолёт P-8A Poseidon

Источник изображения: boeing.com

Boeing P-8A Poseidon — противолодочный самолёт нового поколения, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737–800. Poseidon оснащён бортовой радиолокационной станцией AN/APS-137D(V)5 и системой радиотехнической разведки AN/APY-10. Радиолокационная станция позволяет самолёту осуществлять картографирование местности, проводить опознавание неподвижных надводных целей, а также обнаруживать подлодки, находящиеся на перископной глубине.

Вооружение самолёта состоит из противокорабельных ракет Harpoon и ракет Sidewinder класса «воздух-воздух». Во внутреннем отсеке вооружения размещаются гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, а также глубинные бомбы и торпеды Mark 54.

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Страны
Германия
США
Продукция
AIM-9
AN/ALE-47
Harpoon ПКР
P-8 Poseidon
Компании
BAE Systems
Boeing
Raytheon
Проекты
Истребитель 5 поколения
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