Войти
РИА Новости

Столтенберг поставил в заслугу НАТО "сохранение мира более 70 лет"

122
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

МОСКВА, 15 марта/ Радио Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поставил в заслугу альянсу сохранение мира в международном пространстве на протяжении 70 лет.

В понедельник состоялось совместное заседание комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности.

Глава Североатлантического альянса отметил, что его часто спрашивают, видит ли он какую-либо угрозу для НАТО со стороны России или Китая. Столтенберг подчеркнул, что в настоящий момент не ощущает какой-либо военной угрозы или перспективы военного нападения на кого-либо из союзников.

"Одна из причин этого – то, что НАТО существует. Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет", – сказал Столтенберг, его слова приводит РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Швеции сравнили возможности России и НАТО в случае войны.

Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Швеция
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
17.07.2020
Президент Эстонии: «Понимаю, почему Швеция так поступила» (Die Welt, Германия)
11.04.2019
Nyhetsbanken (Швеция): антидемократические корни НАТО
18.03.2019
!argument (Чехия): 70 лет с основания НАТО и 20 лет чешского членства. Есть что праздновать?
20.12.2017
Союзники от страха
05.06.2017
Гибридные угрозы Запада
02.12.2016
Свой вместо чужих
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 03:04
  • 1
Названа первая красавица армии России
  • 16.03 02:40
  • 3
Challenger проиграет «Армате»: Британия описала войну с Россией
  • 16.03 02:33
  • 3
Собянин заявил, что строительство НКЦ в Москве позволит создать 20 тыс. рабочих мест
  • 16.03 01:04
  • 6
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 16.03 00:46
  • 16
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 15.03 23:31
  • 38
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 22:15
  • 77
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 21:41
  • 27
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 20:58
  • 1
«Триумф» на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил
  • 15.03 20:38
  • 1
Что делать, если танк боится грязи?
  • 15.03 19:42
  • 2
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 15.03 18:29
  • 2
Войсковая ПВО в XXI веке
  • 15.03 18:00
  • 15
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 14:08
  • 2
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 14:06
  • 3
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе