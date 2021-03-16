Столтенберг поставил в заслугу НАТО "сохранение мира более 70 лет"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО.

МОСКВА, 15 марта/ Радио Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поставил в заслугу альянсу сохранение мира в международном пространстве на протяжении 70 лет.

В понедельник состоялось совместное заседание комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности.

Глава Североатлантического альянса отметил, что его часто спрашивают, видит ли он какую-либо угрозу для НАТО со стороны России или Китая. Столтенберг подчеркнул, что в настоящий момент не ощущает какой-либо военной угрозы или перспективы военного нападения на кого-либо из союзников.

"Одна из причин этого – то, что НАТО существует. Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет", – сказал Столтенберг, его слова приводит РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Швеции сравнили возможности России и НАТО в случае войны.

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