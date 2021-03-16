Milliyet (Турция): что США будут делать на Кавказе?

Судя по географии запланированных поездок госсекретаря США и министра обороны, приоритеты внешней политики Байдена уже постепенно вырисовываются. Но, как пишет издание, по-прежнему остается загадкой, какой будет политика Вашингтона на Кавказе. Автор приводит высказывания авторитетных лиц, чтобы сделать вывод, есть ли этот регион в повестке дня американцев.

В то время как президент США Джо Байден продолжает работать с повесткой дня, практически полностью сфокусированной на внутренней политике, госсекретарь Энтони Блинкен (Antony Blinken) и министр обороны Ллойд Остин (Lloyd Austin) отправились в турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону. 16-17 марта два министра будут в Токио, а 17-18 марта - в Сеуле. Кроме того, 18 марта госсекретарь Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan) встретятся со своими китайскими коллегами. Хотя приоритеты внешней политики администрации Байдена уже постепенно вырисовываются, по-прежнему остается загадкой, какой будет ее политика на Кавказе.

Вашингтон в ходе попытки госпереворота в Армении призвал стороны конфликта к сдержанности. Госсекретарь Блинкен заявлял, что США приветствуют усилия по обеспечению долгосрочного политического урегулирования разногласий между Азербайджаном и Арменией, которое пойдет на пользу народам региона. Кроме того, мы также знаем, что в лице Грузии администрация Байдена желает видеть безопасную нацию в пределах своих границ, дистанцированную от России, интегрированную в Европу и НАТО. Базирующийся в Вашингтоне Каспийский политический центр, в мероприятиях которого я также участвую, на днях принимал Джорджа Кента (George Kent) из высшего руководства Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США. Вот выжимки из его высказываний по поводу Кавказа:

- стратегическая поддержка США в направлении демократического, процветающего, мирного, безопасного Южного Кавказа и Большого Каспия продолжается;

- давайте возрождать участие Вашингтона в нагорно-карабахском урегулировании и работу группы ОБСЕ;

- вызывает беспокойство тот факт, что у России, Китая и Ирана другие интересы в регионе;

- важно, чтобы регион достиг демократии, верховенства закона и основных свобод.

Одним словом, США в этом регионе дают сигнал: "Хотя меня не видно, у меня по-прежнему есть глаза и уши в регионе. У нас есть сила при необходимости предпринять желаемые шаги прежде всего в сфере энергетической безопасности и экономики, никому не сдавая позиций".

Между тем о политике США на Кавказе я также побеседовал с четырьмя авторитетными лицами в Вашингтоне. Приведу краткие тезисы их комментариев.

Американский (отставной) генерал Майкл Репасс (Michael Repass):

- Турция выполняет важную задачу в процессе миротворчества и может быть уравновешивающим элементом;

- США, Турция и Азербайджан могут работать вместе по многим вопросам, включая энергетику;

- Вашингтону следует уделять больше внимания региону.

Директор Каспийского политического центра Эфган Нифти (Efgan Nifti):

- США будут прилагать усилия к достижению прочного мира, работая как с Азербайджаном, так и с Арменией, и постараются взять на себя активную роль в процессе послевоенного восстановления;

- политика США на Кавказе окончательно не сформировалась, еще не сделаны назначения на многие критические посты в связи с региональными вопросами;

- победителем в азербайджано-армянской войне является прежде всего Азербайджан;

- Турция как член НАТО взяла на себя очень важную миссию баланса; с этой точки зрения для США крайне важно сотрудничать с Турцией в рамках политики в отношении Кавказа и Центральной Азии.

(Бывший) посол США в Азербайджане Роберт Секута (Robert Cekuta):

- группа ОБСЕ как инструмент сыграет важную роль в обеспечении мира;

- в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня, но мира пока нет; США могут сыграть ведущую роль в установлении этого мира;

- вызывает беспокойство военное присутствие России в Грузии, Азербайджане и Армении;

- газовое соглашение между Туркменией и Азербайджаном является надеждой и для Запада.

Джанин Митчелл (Jeanene Mitchell) из Вашингтонского университета:

- в администрации Байдена есть лица, которые очень хорошо знают Кавказ;

- администрация Байдена будет придерживаться сбалансированного подхода к содействию мира в регионе и достижению прогресса при новом статус-кво;

- у России, несмотря на военное присутствие в регионе, нет такой мягкой силы, как у США; другими словами, Россия не сможет принести в регион экономическое развитие и устойчивое спокойствие;

- важный вопрос заключается в том, отделит ли администрация Байдена проблемы, существующие в отношениях с Россией и Турцией, от участия в нагорно-карабахском урегулировании…

Али Чинар (Ali Çınar)