Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий

Глава ДНР Денис Пушилин прибыл на военный полигон, расположенный в прифронтовой Горловке, и проинспектировал проведение занятий по боевой подготовке подразделений Народной милиции ДНР.

Об этом сообщается на сайте главы ДНР.

В ходе занятий танковые экипажи выполнили тренировки по вождению и огневой подготовке, а мотострелковые подразделения — по тактике. За работой подразделений Глава Республики наблюдал с вышки командного пункта.

Пушилин отметил высокий уровень профессиональной подготовки личного состава и командиров, а также готовности НМ ДНР к выполнению задач по предназначению.

«В период обострения, когда Киев ведет к определенным элементам эскалации, нам нужно на регулярной основе проверять боеготовность наших подразделений. Сегодня я проверил ход занятий танковых экипажей и тактической подготовки мотострелковых подразделений. Важно видеть настрой бойцов, их морально-волевое состояние. Считаю, что все в порядке. Армия боеспособна и готова к любому развитию событий», - сказал Пушилин.

После окончания занятий глава ДНР передал народной милиции первую партию автомобилей повышенной проходимости УАЗ «Патриот Пикап», которые позволят улучшить мобильность и боевые возможности подразделений.

«На данный момент на постоянной основе обновляется материально-техническая база подразделений, Народная милиция получает новую технику. Государство понимает необходимость повышения технического оснащения армии, но не менее важно заботиться о социальных гарантиях военнослужащих. В связи с этим в профильном комитете Народного Совета рассматриваются изменения в порядок нормативного регулирования сферы соцобеспечения военнослужащих», - рассказал Денис Пушилин.