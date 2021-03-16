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РИА Новости

В Иране открыли новую ракетную базу

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Флаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / Borna_Mir

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Иране состоялась церемония открытия новой военно-морской ракетной базы КСИР ("Ракетного города"), были представлены новые вооружения, передает государственное телевидение страны.

"Было показано большое количество крылатых ракет, баллистических ракет и ракетных комплексов различной дальности. На церемонии были представлены ракетные комплексы и оборудование с особыми расширенными возможностями... Также ВМС были переданы средства предотвращения "электронных войн", что, в совокупности, увеличило потенциал дальности и разрушительную мощь ВМС", - сообщает новостной канал IRINN.

Отмечается, что всё оборудование было разработано иранскими учеными.

На церемонии присутствовали командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами, командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири и другие высокопоставленные лица ВС Ирана.

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Иран
Россия
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