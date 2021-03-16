Войти
ИноСМИ

22 года в НАТО: Польша больше не придаток Москвы (Do Rzeczy, Польша)

136
0
0
Польские солдаты
Польские солдаты.
Источник изображения: © flickr.com, Latvijas armija

Польша уже 22 года в НАТО, но до сих пор считает, что у страны есть проблемы с безопасностью. Главный польский западный союзник, США, указывают, что в случае нападения на Польшу они не смогут сразу же прийти ей на помощь, ей придется продержаться самой как минимум месяц, поэтому ей нужна соответствующая стратегия.

Интервью с сотрудником Академии военного искусства, бывшим заместителем министра обороны Польши профессором Ромуальдом Шереметьевым (Romuald Szeremietiew)

Do Rzeczy: 12 марта исполнилось 22 года с момента вступления Польши в НАТО. Тогда взлетали в воздух пробки от шампанского, газеты писали, что мы наконец оказались на верной, лучшей стороне мира. Наша страна может чувствовать себя теперь, спустя два с лишним десятилетия, в большей безопасности?

Ромуальд Шереметьев: В каком-то смысле, определенно. После окончания холодной войны, когда мы вырвались из советской сферы влияния, в мире продолжали считать, что Польша и Центральная Европа - это все еще сфера влияния России. В том числе поэтому консенсус всех политических сил в 1990-е годы опирался на идею, что Польше следует приложить максимум усилий к вступлению в НАТО. Нам это удалось, мы стали одним из союзников, сегодня уже никто не считает Польшу придатком Москвы. В этом смысле мы можем чувствовать себя в большей безопасности.

- А в каком нет?

- Это проблема Польши и в целом - стран нашего региона. Когда распалась большая Первая Речь Посполитая, а ее земли стали перифериями трех оккупационных держав, появилась тема борьбы за свободу и вопрос, с кем в ее рамках заключать союзы. Мы вернули себе независимость в 1918 году, но он остался актуальным.

Мы пытались опереться в сфере безопасности на западные государства: Францию, потом Великобританию. К сожалению, эти союзы не дали нам защиты. Сейчас мы, конечно, входим в состав НАТО, выстраиваем нашу систему безопасности в опоре на союз с одной западной державой - Соединенными Штатами. И это очень хорошо. Одновременно в своей стратегии мы должны учитывать необходимость обороняться самостоятельно, так, чтобы выстоять как можно дольше без союзнической поддержки.

- Но все же Альянс имеет огромное значение.

- Он имеет колоссальное значение, хотя бы в политическом смысле, а в военном аспекте его поддержка может оказаться решающей. Однако и наши американские союзники, и руководители НАТО, говорят прямо, что в случае нападения на Польшу нашей армии придется выстоять месяц в ожидании помощи. Так что нам следует иметь стратегию оптимальных действий на случай, если, не дай бог, Польша подвергнется военному вторжению. У нас должна быть стратегия, как продержаться этот месяц и даже больше, если силы союзников по каким-то причинам задержатся. Меня удивляет, что у нас мало кто осознает существование этой проблемы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
США
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
13.02.2020
Апостроф (Украина): Украина имеет одну из самых мощных армий в Европе и фактически готова вступать в НАТО
06.12.2019
Washington Examiner (США): на самом деле саммит НАТО оказался успешным
10.04.2019
Европа на правах автономии
27.12.2016
В Европе началось передвижение танков США (Il Giornale, Италия)
29.12.2010
Безопасность Европы: итоги 2010 года
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 03:04
  • 1
Названа первая красавица армии России
  • 16.03 02:40
  • 3
Challenger проиграет «Армате»: Британия описала войну с Россией
  • 16.03 02:33
  • 3
Собянин заявил, что строительство НКЦ в Москве позволит создать 20 тыс. рабочих мест
  • 16.03 01:04
  • 6
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 16.03 00:46
  • 16
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 15.03 23:31
  • 38
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 22:15
  • 77
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 21:41
  • 27
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 20:58
  • 1
«Триумф» на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил
  • 15.03 20:38
  • 1
Что делать, если танк боится грязи?
  • 15.03 19:42
  • 2
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 15.03 18:29
  • 2
Войсковая ПВО в XXI веке
  • 15.03 18:00
  • 15
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 14:08
  • 2
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 14:06
  • 3
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе