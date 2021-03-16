Печат (Сербия): поединок на рынке вооружений

Российские ученые уже усовершенствовали и модернизировали все существующие системы вооружений и продвинулись на несколько шагов дальше, создав такую технологическую продукцию, которая остается для Запада недостижимой. Западу тяжело осознавать, что он не может ничего противопоставить этому серьезному технологическому вызову уже много лет.

Многочисленные новые модели вооружений, которые Россия представила миру в последние годы, привлекают растущее внимание у широкой западной общественности. Конечно, в экспертных кругах уже давно царит беспокойство, поскольку российские ученые не только значительно усовершенствовали и модернизировали все, что в существующих системах вооружений можно было улучшить, но и продвинулись на несколько шагов еще дальше. Американских экспертов особенно беспокоят те оборонные технологии, которые остаются для Запада по-прежнему недостижимыми. Например, системы ПВО и зенитно-ракетный комплекс С-500. Он действует не только в "привычном" воздушном пространстве, но также способен обезвреживать баллистические и гиперзвуковые ракеты в ближнем космосе, а также поражать некоторые спутники (на высоте нескольких сотен километров). Западу тяжело осознавать, что он не может ничего противопоставить этому серьезному технологическому вызову уже много лет. А ведь эти передовые системы класса земля - воздух существуют не на бумаге: в скором времени, как ожидается, они заступят на боевое дежурство.

То же можно сказать и о российских гиперзвуковых крылатых ракетах, которые для западных гигантов остаются неосвоенной областью, и я уже не говорю о подводных атомных беспилотных аппаратах… Есть и другое оружие: устрашающие истребители-бомбардировщики пятого поколения Су-57 и таинственный проект истребителя-перехватчика МиГ-41. По словам специалистов, он претендует на шестое поколение боевой авиации. О новых атомных подводных крейсерах четвертого поколения читатели "Печати" читали ранее, как и о невиданных прежде "тихих атомных реакторах", благодаря которым эти гиганты обладают невероятной автономией и глубиной погружения. И при этом они остаются бесшумными, незаметными, почти как дизельные подводные лодки. Можно долго перечислять разные достижения российской военной науки и технологий, углубляясь в самые мелкие детали, так как важных сдвигов очень много во всех сферах ВПК.

Связка Путин - Шойгу

И все это объединяют два человека. Первый - президент Российской Федерации Владимир Путин, который десять лет назад распорядился провести полное обновление и модернизацию Вооруженных сил во всех сегментах, и за десятилетие на эти цели выделил более миллиарда долларов. Второй - министр обороны Сергей Шойгу, который заботится о развитии российской армии и флота всеми возможными способами. Не нужно забывать и человека, который совершил первые важные шаги в этом направлении. Речь о бывшем вице-премьере российского правительства Дмитрии Рогозине, который отвечал как раз за оборонную промышленность, модернизацию и финансирование этой сферы. С 2018 года Рогозин работает на новом очень значимом поприще. Он первый человек в государственной мегакорпорации "Роскосмос" со штатом почти 190 тысяч человек. Роскосмос занимается невероятными проектами, в том числе по освоению Марса. Кто знает, возможно, Дмитрий Олегович действительно в этом преуспеет. Достаточно вспомнить, как в 2011 году многие в Брюсселе хихикали и посмеивались, когда он посадил тополь как символ ракетной системы "Тополь-М" перед штаб-квартирой НАТО, где на протяжении четырех предыдущих лет служил постоянным представителем РФ. Через семь лет после того "тополя" в НАТО уже никто не смеется при мысли о России и ее почти необъяснимо выросшего военного потенциала.

Здесь мы подходим к недавней Международной выставке оборонной промышленности в Абу-Даби, месте, где богатые арабские страны не только рассматривают самое современное зарубежное оружие и оборудование, но и тут же хватаются за кошелек, заказывают его и подписывают контракты на поставки стоимостью миллиарды долларов. На престижной выставке, которая прошла уже в 15-й раз в столице ОАЭ в условиях коронавирусной пандемии, Россия представила 400 наименований. Потенциальные (и реальные) покупатели получили возможность впервые вживую увидеть и прикоснуться к самому современному российскому танку третьего поколения Т-14 "Армата", так как в последний раз он демонстрировался только на военных парадах в Москве. Теперь танк, точнее его экспортный вариант, предлагается тем покупателем со всего мира, кто может его себе позволить. А таких в мире немного.

Дело не только в стоимости этого высокотехнологичного продукта, но и, вероятно, в еще более высокой политической цене, по которой вынуждены платить те, кто хочет получить престижную военную технологию с Востока. Все более жесткий обруч американских санкций сжимается в последние годы вокруг Москвы и тех, кто сотрудничает с ней в любой сфере. Особенно это касается оборонной отрасли, которой Вашингтон уделяет повышенное внимание. Тем не менее Москва представила свои достижения и свою очень популярную продукцию в Объединенных Арабских Эмиратах на высоком уровне, а финальный аккорд ожидается на традиционном военно-техническом форуме в Москве "Армия-2021". Это мероприятие также является одним из важнейших мировых платформ, где представляют военные достижения.

Несмотря ни на что, Россия в этой гонке не выдыхается. Она по-прежнему, вслед за Соединенными Штатами, остается вторым крупнейшим экспортером оружия в мире с годовым объемом поставок в размере от 12 до 15 миллиардов долларов. Если бы не санкции, которые с помощью своих глобальных рычагов власти навязал крупнейших конкурент РФ, то российский портфель и доля на рынке были бы значительно большими, хотя и сейчас они велики. Россия ищет способы "пробить стену" американских санкций, которые, возможно против собственной воли, подписал президент Трамп в 2017 году. Санкции тогда "упаковали" в закон под названием "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Этот закон карает как россиян, так и всех тех, кто закупает или планирует закупить российское вооружение. Также санкции касаются тех, кто хочет строить с Россией газопроводы и тому подобное. Важно напомнить, что этот закон может быть применен и против отдельных стран, правда, решение об этом принимается в особом порядке.

Чего так и не простили Эрдогану

Показательный пример в этой связи - Турция. Государство под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана резко обострила отношения с США и Западом в целом после 2015 года. В тот период Россию вовлекли в конфликт на Украине и почти одновременно в Сирии, поэтому многие, вероятно, ожидали, что турки тут сыграют роль "полезных идиотов". То есть их видели защитниками НАТО, которые выступят на передовой конфронтации с Россией на Украине и в Сирии, хотя эти две страны не входят в альянс. Эрдоган отказался подставлять шею под российский меч. Потому ли что в 2016 году в Турции произошел путч, или у Эрдогана была какая-то другая причина, сейчас уже неважно.

Факт в том, что в этот лабиринт конфликтов Эрдоган вошел в качестве несущей опоры "южного крыла НАТО", а вышел из него первым натовским лидером, который оснастил свои вооруженные силы современной российской системой С-400. Ему этого так и не простили. Сейчас между Анкарой и Вашингтоном ведется борьба, чтобы турки все же не поставили свои С-400 на боевое дежурство. Однако параллельно Эрдоган ведет переговоры с Москвой о закупке новых систем ПВО. Желания потратить пять миллиардов долларов на закупку С-400 не скрывает и Индия. Во всех этих случаях, как в своеобразном поединке, Россия напрямую конкурирует с американскими производителями. Санкции помогают слабо.

На фоне экономических причин, которые всегда так или иначе кроются за (гео)политическими конфликтам, борьба между Москвой и Вашингтоном все больше обретает традиционные военные очертания. За намерением Вашингтона помешать закупкам российских вооружений стоит явная заинтересованность в сохранении военного контроля над всем миром. Если какая-то большая армия вооружается российскими системами, то и эта армия, и эта страна отдаляются от Соединенных Штатов как в военном, так и в политическом отношении. Тогда в случае конфликта у Америки будет меньше средств для давления на такие "отколовшиеся" региональные державы. Если это превращается в тенденцию, то это серьезная проблема. Особенно это очевидно в современном мире, где некоторые государства все меньше полагаются на американские доллары и банки. Россия - одно из таких государств. Она постепенно развивает механизмы расчетов без "соприкосновений" с американцами и все чаще обходит их валюту. Это выбивает из рук Вашингтона последний козырь. И что хуже всего, если США не успеют пресечь эти процессы на корню, число стран мира, которые осмелеют и двинутся по этому пути, будет постоянно расти. Тогда лавину будет уже не остановить.

Боян Билбия (Бојан Билбија)