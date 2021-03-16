ВМС Турции получили второй морской патрульный самолет ATR-72-600T

ЦАМТО, 15 марта. Командование авиации ВМС Турции приняло на вооружение второй из шести заказанных морской патрульный / противолодочный самолет ATR-72-600T (MPA/ASW) по программе MELTEM III.

О передаче ВМС Турции очередного нового самолета 13 марта объявил глава Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир.

Как ранее сообщал ЦАМТО, базовый контракт, предусматривающий поставку ВМС Турции 10 противолодочных самолетов ATR-72-500, был подписан Alenia Aermacchi (ныне Leonardo) с SSM в 2005 году. Стоимость соглашения составила 180 млн. евро.

В мае 2013 года Alenia Aermacchi объявила о подписании с SSM измененного контракта, который предусматривает поставку двух многоцелевых самолетов ATR-72-600 TMUA (турецкий морской многоцелевой самолет) и шести морских патрульных самолетов ATR-72-600 TMPA (турецкий морской патрульный самолет) или ATR-72-600T.

Главным изменением является принятие на вооружение ВМС новых самолетов ATR-72-600 вместо ATR-72-500. Благодаря этому соглашению ВМС Турции получат ATR-72 последней версии, оборудованные стеклянной кабиной пилота и более мощными двигателями.

Компания Alenia Aermacchi объявила о поставке ВМС Турции первого многоцелевого самолета ATR-72-600 TMUA (с.н. TCB-701) 24 июля 2013 года. Второй самолет (с.н. TCB-702) был поставлен ВМС Турции в первой половине августа 2013 года. По сравнению с базовой платформой ATR-72-600, два ATR-72 TMUA, модифицированные на заводах Alenia Aermacchi, оснащены новыми радиостанциями, системой госопознавания "свой-чужой" и модифицированной кабиной. Оба самолета могут быть легко реконфигурированы в грузовую версию для выполнения различных задач, включая доставку войск и грузов.

Следующие шесть ATR-72-600 переоборудуются в версию морских патрульных самолетов ATR72-600 TMPA турецкой компанией Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) в Анкаре. Они предназначены для выполнения различных задач, в первую очередь, морского патрулирования. Самолет, носящий в Турции обозначение MELTEM 3, оснащается разработанной Tales системой морского наблюдения AMASCOS, поисковой РЛС OCEAN MASTER, системой обмена данными "Линк-16", автоматической системой опознавания и системами вооружения последнего поколения, включая легкие торпеды Mk-54 и Mk-46.

Первый ATR72-600 (с.н. TCB-751) прибыл на производственную площадку Turkish Aerospace Industries 19 апреля 2013 года. Изначально ожидалось, он будет передан в версии TMPA командованию авиации ВМС Турции в феврале 2017 года, а поставки всех шести самолетов планировалось завершить в 2018 году, однако график был значительно затянут. В итоге первый самолет версии TMPA был передан ВМС Турции только 11 декабря 2020 года.