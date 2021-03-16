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Российская газета

Российско-белорусские военные учения начались под Нижним Новгородом

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Источник изображения: rg.ru

В Нижегородской области на полигоне "Мулино" начались российско-белорусские танковые учения. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в ротных тактических тренировках принимают участие военнослужащие танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа и белорусские военнослужащие.

На маневрах отрабатываются действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3. "Завершающим этапом учений станет отработка действий танковых и мотострелковых подразделений при штурме населенного пункта. Военнослужащие повысят навыки блокирования населенного пункта, ведения боя в городе и штурма зданий", - сказали в пресс-службе.

В маневрах участвуют около 300 военнослужащих и свыше 80 единиц вооружения. Как сообщили в Минобороны Беларуси, в учениях принимают участие мотострелковая и танковая роты механизированных бригад вооруженных сил республики.


Александр Степанов

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