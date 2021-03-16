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Российская газета

Россия вошла в тройку крупнейших экспортеров оружия в мире

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Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россия стала одним из крупнейших мировых экспортеров оружия за последние пять лет.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) обнародовал традиционный отчет о положении дел на мировом рынке вооружений. При анализе он учитывает не финансовую стоимость сделок, а только число поставок. Данные исследования показывают, что после многих лет резкого роста рынок стабилизируется.

По итогам 2014-2020 годов крупнейшим экспортером оружия остались США. По сравнению с предыдущей пятилеткой, они увеличили свою долю с 32 до 37 процентов. Прирост был во многом обусловлен увеличением спроса в странах Ближнего Востока.

Это почти половина (47 процентов) американских поставок. Причем, на одну Саудовскую Аравию пришлось 24 процента от общего экспорта вооружений.

Россия сохранила вторую позицию в рейтинге. Ее доля в совокупном мировом экспорте составила 20 процентов. Однако по сравнению с периодом 2011-2015 годов показатель сократился на 22 процента. Главной причиной стало падение поставок в Индию на 53 процента. При этом Россия стала продавать гораздо больше оружия Китаю, Алжиру и Египту. Как отмечают в SIPRI, наша страна недавно подписала новые крупные оружейные сделки с несколькими государствами, и ее экспорт, вероятно, снова увеличиватся в ближайшие годы. Но в большинстве регионов она по-прежнему будет сталкиваться с сильной конкуренцией со стороны США.

На третьем месте Франция, увеличившая свой экспорт на 44 процента. Ее доля в мировом экспорте составила 8,2 процента. Почти 60 процентов поставок пришлись на Индию, Египет и Катар.

Четвертую строчку заняла Германия, которая смогла увеличить экспорт вооружений на 21 процент. Для нее основными рынками сбыта оружия стали Южная Корея, Алжир и Египет. Доля Германии в мировом рынке - 5,5 процента.

На пятом месте оказался Китай, чьи поставки снизились на 7,8 процентов, а доля в мировом экспорте составила 5,2 процента. Крупнейшими получателями китайского оружия стали Пакистан, Бангладеш и Алжир.


Олег Корякин

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Алжир
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