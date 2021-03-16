Lockheed Martin поставит СВ США САЗ MAPS для проведения испытаний

ЦАМТО, 15 марта. Lockheed Martin объявила о недавно подписанном контракте на поставку Сухопутным войскам США базового комплекта модульной системы активной защиты (САЗ) MAPS (Modular Active Protection System) для оснащения ББМ.

Компания также обеспечит поддержку интеграции системы на борт ББМ и проведение ее испытаний. Целью проекта является повышение уровня безопасности экипажей ББМ и защита техники от новых угроз на поле боя.

В соответствии с условиями контракта, компания предоставит базовый комплект MAPS, в состав которого входят процессор с открытой архитектурой, который объединяет установленные на ББМ датчики и средства противодействия в единую структуру для обнаружения, сопровождения и поражения противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат.

Как заявлено, в сотрудничестве с СВ США Lockheed Martin в 2014 году разработала MAPS как безопасную и надежную систему защиты бронетехники и ее экипажей от различных угроз. С этого момента базовый комплект MAPS хорошо зарекомендовал себя во многих проведенных демонстрациях с боевой стрельбой. Компания готова поддержать интеграцию и испытания комплекта на различных боевых машинах СВ США, что является последним шагом перед принятием Командованием Сухопутных войск официального решения о принятии данных систем на вооружение.

В рамках 36-месячного контракта Lockheed Martin поставит пять готовых к производству базовых комплектов (с опционом на поставку до 20 ед.), а также поддержит их интеграцию и испытания на ОБТ "Абрамс", ББМ AMPV, "Брэдли" и "Страйкер". Контракт также включает дополнительную разработку базового комплекта для защиты техники, который помимо активной защиты, включает защиту от взрыва под днищем.

Базовый комплект MAPS компании Lockheed Martin поддерживает быструю интеграцию датчиков и средств защиты, совместимых с системой. Он предназначен для защиты состоящих на вооружении боевых машин и поддерживает возможность оснащения перспективной техники.