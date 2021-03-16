Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin поставит СВ США САЗ MAPS для проведения испытаний

132
0
0
Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 15 марта. Lockheed Martin объявила о недавно подписанном контракте на поставку Сухопутным войскам США базового комплекта модульной системы активной защиты (САЗ) MAPS (Modular Active Protection System) для оснащения ББМ.

Компания также обеспечит поддержку интеграции системы на борт ББМ и проведение ее испытаний. Целью проекта является повышение уровня безопасности экипажей ББМ и защита техники от новых угроз на поле боя.

В соответствии с условиями контракта, компания предоставит базовый комплект MAPS, в состав которого входят процессор с открытой архитектурой, который объединяет установленные на ББМ датчики и средства противодействия в единую структуру для обнаружения, сопровождения и поражения противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат.

Как заявлено, в сотрудничестве с СВ США Lockheed Martin в 2014 году разработала MAPS как безопасную и надежную систему защиты бронетехники и ее экипажей от различных угроз. С этого момента базовый комплект MAPS хорошо зарекомендовал себя во многих проведенных демонстрациях с боевой стрельбой. Компания готова поддержать интеграцию и испытания комплекта на различных боевых машинах СВ США, что является последним шагом перед принятием Командованием Сухопутных войск официального решения о принятии данных систем на вооружение.

В рамках 36-месячного контракта Lockheed Martin поставит пять готовых к производству базовых комплектов (с опционом на поставку до 20 ед.), а также поддержит их интеграцию и испытания на ОБТ "Абрамс", ББМ AMPV, "Брэдли" и "Страйкер". Контракт также включает дополнительную разработку базового комплекта для защиты техники, который помимо активной защиты, включает защиту от взрыва под днищем.

Базовый комплект MAPS компании Lockheed Martin поддерживает быструю интеграцию датчиков и средств защиты, совместимых с системой. Он предназначен для защиты состоящих на вооружении боевых машин и поддерживает возможность оснащения перспективной техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Stryker
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
AMPV
Похожие новости
19.02.2021
MAPS заменит Trophy?
09.03.2016
БТР Stryker: у Пентагона снесло башню
16.04.2014
Пентагон предполагает, бюджет располагает
04.03.2014
В Крыму ждут «Печенег» и «Тигр»
23.03.2012
СВ США намерены заменить БТР M-113 бронемашинами AMPV
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 03:04
  • 1
Названа первая красавица армии России
  • 16.03 02:40
  • 3
Challenger проиграет «Армате»: Британия описала войну с Россией
  • 16.03 02:33
  • 3
Собянин заявил, что строительство НКЦ в Москве позволит создать 20 тыс. рабочих мест
  • 16.03 01:04
  • 6
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 16.03 00:46
  • 16
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 15.03 23:31
  • 38
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 22:15
  • 77
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 21:41
  • 27
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 20:58
  • 1
«Триумф» на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил
  • 15.03 20:38
  • 1
Что делать, если танк боится грязи?
  • 15.03 19:42
  • 2
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 15.03 18:29
  • 2
Войсковая ПВО в XXI веке
  • 15.03 18:00
  • 15
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 14:08
  • 2
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 14:06
  • 3
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе