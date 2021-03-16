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ТАСС

Модулю для доставки астронавтов на Луну с орбиты подобрали оптимальную архитектуру

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Вид на Землю с поверхности Луны
Вид на Землю с поверхности Луны.
Источник изображения: © NASA/KSC

Наилучшим из 39 вариантов ученые признали одноступенчатый модуль на жидком кислороде и жидком водороде

ТАСС, 15 марта. Ученые из России и США выбрали оптимальный вариант модуля для доставки астронавтов с орбитальной лунной станции на поверхность спутника Земли и обратно. Статью с описанием их работы опубликовал научный журнал Acta Astronautica, кратко об этом пишет пресс-служба Сколковского института науки и технологий.

В 2017 года США запустили "наследника" Apollo - программу Artemis, согласно которой к 2024 году на южном полюсе Луны должны высадиться астронавтка и астронавт. Специалисты NASA планируют разместить на орбите спутника новую лунную орбитальную станцию Lunar Gateway. Астронавты должны будут сперва высаживаться на этой станции, и уже оттуда лететь на поверхность Луны на многоразовых модулях.

Над такими модулями сейчас работают несколько частных компаний. Исследователи из Массачусетского технологического института и Сколковского института науки и технологий решили выяснить, какой из вариантов модулей наиболее оптимален для полетов с орбиты на поверхность Луны и обратно.

Они проанализировали 39 вариантов будущей системы посадки человека на Луну по разным параметрам. Сначала исследователи определили базовый набор архитектурных решений, включая количество ступеней и тип топлива для каждой ступени посадочного модуля, а полученные данные обобщили в виде математических моделей. "Безусловным" лидером, с учетом всех условностей, ученые посчитали многоразовый одноступенчатый модуль на жидком кислороде и жидком водороде.

По словам одного из авторов работы, студента Сколковского института науки и технологий Кира Латышева, если рассматривать одноразовые аппараты, то даже при наличии орбитальной станции можно создать двухступенчатый посадочный модуль с меньшей массой аппарата и топлива и более низкими затратами. Похожий модуль использовали в программе Apollo по высадке астронавтов на Луне в 1972 году. Тогда лунный модуль состоял из посадочной и взлетной ступеней, который доставлял двух астронавтов на Луну и обратно на корабль, оставляя посадочную ступень на Луне.

"Однако использование многоразовых модулей все меняет. Хотя одно- и трехступенчатые аппараты по-прежнему превосходят двухступенчатые по массе, они позволяют многократно использовать большую часть своей массы (приблизительно 70-100%, а не 60%, как в случае двухступенчатых модулей), при этом обеспечивая экономию затрат на производство и доставку новых аппаратов на орбитальную станцию, что ведет к удешевлению лунной программы в целом", - отметил Латышев.

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