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Российская газета

Названа первая красавица армии России

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Источник изображения: Кристина Калашникова

Официальный печатный орган Минобороны "РФ", газета "Красная звезда", назвал победительницу конкурса красоты среди военнослужащих за 2020 год. Ею стала Елена Толстова, представительница Ракетных войск стратегического назначения.

- Наши девушки побеждают в армейском конкурсе красоты второй год подряд, в 2019-м это была Кристина Заворотная из академии в Серпухове. А гвардии рядовой Толстова служит механиком аппаратуры связи в Бологовском соединении, - рассказали "РГ" в пресс-службе РВСН.

Победила Елена по итогам электронного голосования читателей "Красной звезды" - те оценивали достоинства воительницы по снимку, сделанному Кристиной Калашниковой (она, кстати, победила с ним в номинации "Фотомастерство"). Лауреатам конкурса вручат дипломы и ценные подарки.

Елене Толстовой 27 лет, она родом из Тверской области. В свободное от службы время девушка занимается спортом, имеет первый разряд по легкой атлетике. Семейное положение своей красавицы ракетчики хранят в секрете.

По данным из открытых источников, близ Бологого базируется гвардейская дивизия РВСН, вооруженная баллистическими ракетами "Тополь" на мобильных пусковых установках.


Антон Валагин (Тверь)

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Спорт
Страны
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Проекты
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1 комментарий
№1
16.03.2021 03:04
на троечку.
0
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