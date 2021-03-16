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РИА Новости

"Хорошо бронирован". The National Interest оценил российский "Терминатор"

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Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время демонстрационного показа
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время демонстрационного показа.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 15 марта/ Радио Sputnik. The National Interest перечислил плюсы российской боевой машины поддержки танков, которая получила неофициальное название "Терминатор".

Автор статьи Питер Сучиу рассказал, что боевая машина способна работать в связке с системами ПВО для борьбы с вертолетами, а также низколетящими военными самолетами. "Терминатор" разработан для оказания огневой поддержки и атаки по легким бронированным целям.

""Терминатор" <…> хорошо вооружен и бронирован, и хорошо подходит для боя на тесных узких улицах", – отмечается в статье.

Боевая машина поддержки танков обладает дальностью стрельбы до 6 километров. На ее вооружении стоит пусковые установки 9М120 "Атака", и 30-миллиметровые автопушки 2А42. Также БМПТ оборудована двумя гранатометами АГ17Д и спаренным пулеметом ПКТМ 7,62 калибра.

Экипаж БМПТ состоит из пяти человек. Она была принята на вооружение в 2018 году, добавил автор.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А42
АГ-17Д
Атака
БМПТ Рамка-99
ПКТМ
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