"Хорошо бронирован". The National Interest оценил российский "Терминатор"

МОСКВА, 15 марта/ Радио Sputnik. The National Interest перечислил плюсы российской боевой машины поддержки танков, которая получила неофициальное название "Терминатор".

Автор статьи Питер Сучиу рассказал, что боевая машина способна работать в связке с системами ПВО для борьбы с вертолетами, а также низколетящими военными самолетами. "Терминатор" разработан для оказания огневой поддержки и атаки по легким бронированным целям.

""Терминатор" <…> хорошо вооружен и бронирован, и хорошо подходит для боя на тесных узких улицах", – отмечается в статье.

Боевая машина поддержки танков обладает дальностью стрельбы до 6 километров. На ее вооружении стоит пусковые установки 9М120 "Атака", и 30-миллиметровые автопушки 2А42. Также БМПТ оборудована двумя гранатометами АГ17Д и спаренным пулеметом ПКТМ 7,62 калибра.

Экипаж БМПТ состоит из пяти человек. Она была принята на вооружение в 2018 году, добавил автор.