HAL разрабатывает смешанную авиагруппу на базе LCA "Теджас"

ЦАМТО, 15 марта. Компания Hindustan Aeronautics (HAL) продемонстрировала инновационную концепцию создания смешанной авиагруппы, в состав которой войдут легкий боевой самолет LCA "Теджас" и различные беспилотные средства.

Как сообщает Flightglobal.com, HAL получила необходимые разрешения и сейчас решается вопрос выделения средств на реализацию проекта. Как отмечается, ВВС и ВМС поддержали инициативу, получившую название Combat Air Teaming System (CATS).

По информации летчика-испытателя HAL капитана авиагруппы (в отставке) Х.В.Такура, предварительная проработка проекта CATS началась во второй половине 2018 года, а основные работы – в конце 2019 – начале 2020 года.

Предварительные проектные работы уже завершены. В настоящее время двухместный УБС "Теджас" оптимизируется в рамках концепции организации взаимодействия пилотируемой и беспилотной техники, поскольку этот вариант все еще имеет потенциал роста. Ведутся работы по определению требований к перспективной кабине экипажа, которая позволит справиться с рабочей нагрузкой.

В рамках проекта CATS перспективные варианты "Теджас" Mk.1A будут использоваться как базовая платформа для применения авиационной группы MAX (Mothership for Air Teaming eXploitation) и для этой цели будут оснащены дополнительными интерфейсами управления и контроля.

В состав системы войдут несколько других элементов. CATS Warrior – малозаметный беспилотный ведомый, управление которым будет выполнять CATS MAX. В ходе демонстрации полноразмерный макет CATS Warrior был также оснащен ракетой ASRAAM группы MBDA, получившей на вооружении ВВС Индии обозначение NGCCM (ракета ближнего боя нового поколения).

Другими элементами являются БЛА CATS ALFA (Air Launched Flexible Assets), которые могут запускаться с борта CATS MAX и применяться в составе роя, и многоцелевая система транспортировки оружия CATS Hunter.

Высотный БЛА большой продолжительности полета также рассматривается как элемент CATS.

Большая часть работ выполняется HAL, которая сотрудничает в рамках реализации программы с индийскими стартапами. Ожидается, что в ближайшее время начнутся испытания выполненных в масштабе моделей. Поскольку у "Теджас" отсутствует специализированный канал обмена данными, HAL стремится интегрировать собственный канал, который испытывается на "Хок-Ай" (Hawk-i) – локально модифицированной версии BAE Systems "Хок" Mk.132.

Для CATS Warrior выбрана силовая установка PTAE-7 компании HAL, которая будет оснащена системой управления режимами работы FADEC и новыми деталями с повышенным ресурсом. PTAE-7 была первоначально разработана в конце 1980-ых гг. как силовая установка для беспилотных летательных аппаратов.