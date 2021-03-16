Азия и Ближний Восток включились в гонку вооружений

Крупнейшими импортерами оружия в период с 2016 по 2020 годы были пять стран - Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Китай, вместе они приобрели 36% от всего импорта основных вооружений.

Такие данные приводятся в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно документу, главным регионом-получателем в 2016—2020 годах были Азия и Океания — 42% мирового импорта вооружений, далее идет Ближний Восток — 33%, на Европу приходится 12%, на Африку — 7,3%, Америку — 5,4%. Наибольший рост импорта вооружений отмечен на Ближнем Востоке, за это период он возрос по сравнению с 2011—2016 годов на 25%. Это указывает на картину региональной стратегической конкуренции между странами Персидского залива, отмечается в докладе.

Саудовская Аравия увеличила объем закупок на 61%, Катар — на 361%, в то время как ОАЭ, наоборот сократили закупки на 37%. При этом заключенные контракты на поставку основных видов оружия, включая 50 истребителей-бомбардировщиков F-35, свидетельствуют о том, что ОАЭ продолжат закупать большие объемы вооружений.

В 2016—2020 годах 30% импорта оружия странами Африки к югу от Сахары приходилось на Россию, 20% - на Китай, 9,5% - на Францию и 5,4% - на США.