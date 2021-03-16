Подразделения российской армии прикрыли нефтяной район в Сирии

Российские войска взяли под контроль нефтяной блок «Аль-Таура», расположенный на юго-западе сирийской провинции Ракка, после того, как поддерживаемые Ираном ополченцы «Фатимиюн», покинули свои позиции в указанном районе, сообщила панарабская газета Asharq Al-Awsat (штаб-квартира в Лондоне).

Это произошло после того, как российские войска установили свой контроль над газовым месторождением «Тунейнан» в сельской местности Ракки. По данным источников просаудовского издания, военные России вместе с подразделениями 5-й механизированной дивизии ВС Сирии прибыли на нефтяной объект «Аль-Таура», производящий около 2000 баррелей нефти в сутки. До 2010 года, перед началом войны в арабской республике, на данном месторождении добывалось около 6000 баррелей нефти в сутки.

Что касается газового блока «Тунейнан», который до последнего времени также контролировался проиранскими ополченцами, оно производит 3 млн кубометров голубого топлива в сутки и две тысячи баррелей газового конденсата.

Девять российских бронемашин и четыре бронетранспортёра, перевозившие военнослужащих 5-й механизированной дивизии сирийской армии, въехали на нефтяной объект «Аль-Таура» после того, как ополченцы «Фатимиюна» (афганские шииты) покинули этот объект в рамках договорённости, достигнутой с российскими военными, сообщает Eadaily.