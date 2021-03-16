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Зонтик ПВО прикроет важнейшие предприятия Урала и Поволжья

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Центральном военном округе на боевое дежурство заступила новейшая автоматизированная система управления силами и средствами противовоздушной обороны.

Она объединяет в единый контур новейшие зенитные системы С-400, ракетно-пушечные «Панцири», а также радиолокационные средства. В режиме реального времени цели обнаруживаются, распределяются между боевыми системами и тут же уничтожаются. Впервые новейшую автоматизированную систему управления испытали весной нынешнего года.

Под ее «зонтик» попадают весь Урал и Поволжье, а также крупнейшая база российских стратегических бомбардировщиков в Энгельсе. Новинка радикально повысит оперативность действий ПВО, а это жизненно необходимо в современной быстротекущей войне, считают эксперты.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, новая интегрированная система автоматизированного управления войсками ПВО (АСУ ПВО) была размещена в ЦВО еще в прошлом году. Она предназначена для сопряжения новейших ракетных систем и радиолокационных комплексов. В настоящее время система уже заступила на боевое дежурство и прошла проверку в ходе учений.

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