Под Челябинском отработали взаимодействие нового вооружения с танками

В учебный бой вместе отправили новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор» и танки Т72Б3М.

Взаимодействие, как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, отрабатывалось в рамках эксперимента по освоению новейших машин, которые поступили в опытную эксплуатацию в боевые части, базирующиеся на Урале, в конце прошлого года.

На «Терминаторах» были отработаны задачи по поддержке и прикрытию танков, которые шли в наступление. Для этого было задействованы автоматические пушки и гранатометы, танковый пулемет Калашникова, пусковые установки ПТУР «Корнет».