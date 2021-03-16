Российское оружие засветилось в очередном налете на бензовозы боевиков

Очередной удар по нефтеперерабатывающим активам протурецких боевиков на севере Сирии был нанесён с применением тактических комплексов 9K79−1 «Точка-У» и реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К58 «Смерч».

Об этом сообщают военные источники в арабской республике.

Была атакована стоянка нефтеналивных грузовиков, перевозивших контрабандное топливо в Турцию и контролируемые боевиками районы на северо-западе САР, к северу от административного центра провинции Алеппо. В результате уничтожены десятки топливозаправщиков боевиков так называемой Сирийской национальной армии (СНА), сформированной при поддержке Турции.

Ранее в результате масштабной ракетной атаки по импровизированным нефтеперерабатывающим заводам в районе Аль-Хамран, недалеко от города Джераблус, и в посёлке Тархин рядом с городом Аль-Баба к северу от административного центра сирийской провинции Алеппо были уничтожены сотни бензовозов.