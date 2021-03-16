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Большие учения ВДВ идут под Рязанью

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Источник изображения: vpk-news.ru

Полковое тактическое учение с участием гвардейского парашютно-десантного полка из Тулы началось в Рязанской области.

Как сообщает Министерство обороны РФ, оно стартовало на полигоне «Дубровичи». Учением руководит командир Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения полковник Евгений Тонких.

 Военнослужащие выполнят марш на штатной технике из района базирования на аэродром «Дягилево», а после погрузят боевые машины БМД-2К-АУ в самолеты для десантирования.

Затем произойдет перелет на трех самолетах Ил-76мд на площадку «Новики» под Рязанью. На месте будут десантированы 250 военнослужащих в экипировке и с оружием, а также боевые машины. Далее выполнят захват аэродрома условного противника.

Всего в учении примут участие более 1200 военнослужащих и почти 200 машин боевой техники. 

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