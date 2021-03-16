Беспилотник "Гром" будет управлять роем дронов с возможностью изменения их задания

Как сообщили в компании "Кронштадт", дроны "Молнии" "будут постоянно общаться между собой и беспилотником-носителем"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Перспективный российский беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Гром" сможет управлять роем, состоящим из 10 малогабаритных дронов "Молния" в разведывательной и ударной конфигурациях с возможностью изменения заданий для каждого члена группы. Об этом сообщил ТАСС представитель АО "Кронштадт", разрабатывающего "Гром".

"Возвращаемые - это разведывательные дроны. Ударные, как и в случае с барражирующими боеприпасами, - камикадзе. "Молнии" будут постоянно общаться между собой и беспилотником-носителем", - проинформировал представитель "Кронштадта".

По его словам, "Молния" оптимизирована для применения в составе роя беспилотников. "У "Молнии" идет постоянный обмен данными между БЛА. Возможно изменение заданий для каждого члена стаи. Передача лидерных ролей и взаимозаменяемость. При этом благодаря искусственному интеллекту задание выполняется группой без постоянной связи с самолетом-носителем", - уточнили в компании.

Ранее источник ТАСС сообщал, что "Гром" будет способен управлять роем из 10 ударных дронов "Молния", а также в одном из вариантов собственных ударных возможностей сможет нести управляемые ракеты Х-38 класса "воздух - поверхность".

По данным компании "Кронштадт", собственные ударные возможности беспилотника "Гром" связаны с наличием у него четырех точек подвески - две под консолями крыльев и две - внутри фюзеляжа. По официальным данным, при взлетной массе в 7 тонн он будет способен доставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны на дальность 800 км. "Гром" также сможет применять широкую гамму вооружений, в частности новую авиационную управляемую ракету "изделие 85" и управляемые авиабомбы КАБ-250, КАБ-500.

Малогабаритные БЛА "Молния" предназначены для высокоточного поражения стационарных и подвижных наземных объектов, применения в качестве ложных целей для усложнения воздушной обстановки, подавления ПВО противника, создания и контроля полосы прорыва ударной группы и оперативного уничтожения внезапно обнаруженных объектов ПВО, обеспечения групповой радиоэлектронной борьбы при выполнении задач совместно с пилотируемыми летательными аппаратами.