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ТАСС

Потери ВС России в Сирии составили 112 человек

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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в сентябре 2018 года приводил те же цифры

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы России потеряли 112 человек за время военной операции в Сирии, такие данные привел первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"В Сирии погибло 112 российских военнослужащих", - сказал он на круглом столе в Госдуме в понедельник.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев в сентябре 2018 года приводил те же цифры.

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Бондарев Виктор
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