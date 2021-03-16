Потери ВС России в Сирии составили 112 человек

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в сентябре 2018 года приводил те же цифры

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы России потеряли 112 человек за время военной операции в Сирии, такие данные привел первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"В Сирии погибло 112 российских военнослужащих", - сказал он на круглом столе в Госдуме в понедельник.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев в сентябре 2018 года приводил те же цифры.