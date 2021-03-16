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ТАСС

Минобороны предложило законодательно закрепить право военных оказывать первую помощь

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Военная медицина
Военная медицина.
Источник изображения: Игорь Зарембо / РИА Новости

Начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин при этом подчеркнул, что такая помощь будет оказываться вне зависимости от наличия или отсутствия соответствующих положений в законодательстве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Главное военно-медицинское управление (ГВМУ) поддержало инициативу на законодательном уровне закрепить право военнослужащих оказывать первую медицинскую помощь и предоставить Минобороны РФ право определять порядок оказания военными первой помощи. Об этом заявил в понедельник начальник Главного военно-медицинского управления российского военного ведомства Дмитрий Тришкин.

"Назрела необходимость внесения изменений в законодательство, позволяющее урегулировать вопросы оказание первичной помощи. Вроде бы нонсенс, но сегодня на поле боя мы не можем оказывать медицинскую помощь, нет такого понятия, как само- и взаимопомощь", - сказал Тришкин на круглом столе, посвященном медицинскому обеспечению Вооруженных сил РФ.

Он подчеркнул, что такая помощь будет оказываться вне зависимости от наличия или отсутствия соответствующих положений в законодательстве, но это необходимо урегулировать на государственном уровне. В этом ГВМУ полностью поддерживает инициативы Госдумы.

"Сегодня это касается и гражданской системы здравоохранения, не только военной медицины, и думаю, что время уже, безусловно, подошло", - подчеркнул он.

Новые образцы медтехники

Более 60 образов специальной техники разработаны в интересах медицинской службы Вооруженных сил России с 2010 года и широко применяются, в частности в Сирии и Арктике, отметил Тришкин.

"В период с 2010 года в интересах медицинской службы вооруженных сил в рамках государственного оборонного заказа было проведено более 20 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в рамках которых было разработано более 60 образцов медицинской техники и имущества, основная часть которого направлена на оснащение основных подразделений войскового звена, в том числе для применения в условиях Арктики", - сказал начальник ГВМУ.

Он подчеркнул, что все эти средства также широко используются при выполнении задач в Сирии.

По словам Тришкина, новые разработки хорошо зарекомендовали себя в ходе государственных испытаний, которые проводят Военно-медицинская академия и Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины.

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