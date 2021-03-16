Израиль вооружается «умными» минами

Израильские мины полетят по указке. Вчера, 14 марта, информационное агентство Associated Press сообщило о том, что ЦАХАЛ завершил приёмочные испытания «умных» артиллерийских мин Iron Sting.

Компания Elbit Systems провела демонстрацию новой миномётной системы в январе минувшего года. Теперь же Минобороны Израиля объявило о завершении приёмочных испытаний Iron Sting и скором поступлении «умных» миномётов на вооружение.

Испытания корректируемых мин Iron Sting

Согласно техническому описанию, Iron Sting представляет собой боеприпас калибра 120 мм. Дальность поражения цели составляет от 1 км до 12 км, отклонение от точки прицеливания — менее 1 м (при лазерном наведении). Использование GPS-координат цели увеличивает возможность отклонения до 10 м. В описании к видео указывается, что выстрел производился из автономного компьютеризированного миномёта CARDOM.

Для наведения Iron Sting используется лазерный луч. На видео показана возможность наведения переносным целеуказателем, а также с помощью дрона. Итогом испытаний стало поражение статичной цели с высокой точностью.

Ранее аналогичные разработки демонстрировали в США и Франции.