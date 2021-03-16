В России прокомментировали заявления Турции о возможной покупке Су-35 и Су-57

ЦАМТО, 15 марта. Москва готова к переговорам с Анкарой о поставках истребителей пятого поколения Су-57 и машин поколения 4++ Су-35, а также к сотрудничеству в разработке турецкого новейшего боевого самолета.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила журналистам пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Валерия Решетникова.

Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил "РИА Новости", что Анкара не исключает возможности покупки Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения.

"Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях. Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу", – сказала В.Решетникова.

Она отметила, что Турция уже достаточно давно намеревается реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X и Россия готова к сотрудничеству по этой программе, если получит соответствующее обращение.