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ЦАМТО

В России прокомментировали заявления Турции о возможной покупке Су-35 и Су-57

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Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА)
Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА).
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 15 марта. Москва готова к переговорам с Анкарой о поставках истребителей пятого поколения Су-57 и машин поколения 4++ Су-35, а также к сотрудничеству в разработке турецкого новейшего боевого самолета.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила журналистам пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Валерия Решетникова.

Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил "РИА Новости", что Анкара не исключает возможности покупки Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения.

"Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях. Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу", – сказала В.Решетникова.

Она отметила, что Турция уже достаточно давно намеревается реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X и Россия готова к сотрудничеству по этой программе, если получит соответствующее обращение.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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