ЦНИИточмаш в три раза увеличил выручку от внешнеэкономической деятельности

ЦАМТО, 15 марта. По итогам 2020 года ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Госкорпорации Ростех практически в три раза увеличил выручку от внешнеэкономической деятельности в сравнении с показателями 2018-2019 гг.

В рамках сотрудничества с иностранными партнерами институт провел работы по организации лицензионных производств за рубежом и поставкам готовой продукции. ЦНИИточмаш осваивает новые рынки в Азии, куда впервые направлены партии специального стрелкового и подводного оружия. Также с рядом зарубежных заказчиков ведутся переговоры об организации лицензионных производств, поставке специального стрелкового оружия, спортивных патронов "Олимп".

"Наши иностранные партнеры, наряду с объяснимым вниманием к новым образцам оружия, боеприпасов и экипировки, традиционно проявляют интерес к бестселлерам института – 9х21-мм самозарядному пистолету СР1МП, 9х21-мм пистолету-пулемету СР2МП, 9-мм модернизированному малогабаритному автомату СР.3М, подводным пистолетам и автоматам СПП-1М и АПС, а также к другим образцам. Мы намерены продолжать работу по освоению иностранных рынков. В 2021 году прогнозируемая доля рынка уже почти в два раза превысила итоги предыдущего года. Существенно возросло число возможных партнеров, к которым добавился, например, ряд африканских стран", – сообщила начальник отдела внешнеэкономической деятельности ЦНИИточмаш Ирина Семеняко.

Особый интерес зарубежные партнеры проявили к разработкам института в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020". Продукция ЦНИИточмаш была в значительном объеме представлена в рамках форума и в экспозиции единственного в России государственного посредника по экспорту/импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.

Сообщение размещено в открытом доступ на сайте ГК "Ростех".