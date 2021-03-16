HP Pavilion laptop: особенности и возможности современной техники

Американская компания HP Inc. представляет новое поколение ноутбуков HP Pavilion laptop – функциональные и относительно легкие устройства, которые подходят для всех. Их приобретают для работы и игр, серфинга в сети и просмотра кинофильмов, создания и редактирования контента и пр. Модельный ряд привлекает внимание нетривиальным видом. Для производства лептопов используют только качественные комплектующие, тонкие корпусы, качественные материалы.

Ноутбуки HP Pavilion: привлекательные особенности продукции

В линейке стильные и производительные устройства с 15- и 14-дюймовыми экранами. Среди уникальных особенностей линейки:

Яркий и запоминающийся дизайн. В линейке техника разных оттенков. Выбрать для компании или личного использования можно золотистый и серебряный, насыщенный бордовый (бургундский) и яркие голубой, белый и розовый. Для производства крышки корпуса и клавиатуры использовали металл.

Премиум-качество. Самые тонкие лептопы оснащены дисплеями FHD IPS и HDS, которые обрамлены в тонкие рамки. Подъемный шарнир позволяет быстрее охлаждать элементы и обеспечивает максимально удобный набор текста.

Высокий уровень производительности (обеспечивают процессор AMD Ryzen™ с адаптером Radeon Vega, восьмое поколение процессоров Intel® Core). Отличительная характеристика линейки – высокий уровень производительности и продолжительная работа – практически 12 часов без подзарядки. Для хранения фото и других файлов предложено на HDD 1 Тб и напопителе – 512 Гб. В продажу поступают модели, которые сочетают оба вида накопителей.

Безупречная аудиосистема. Основана на технологии Audio Boost, обеспечивает глубокое и четкое звучание. Это гарантирует максимальный комфорт при просмотре фильмов, клипов, прослушивания музыки.

Особой внимание производитель уделил параметрам безопасности. Для запуска используется сканер отпечатков пальцев.

X360

Это ноутбуки-трансформеры, представленные в стильном дизайне. Универсальная техника может быть использована для воспроизведения мультимедиа, создания любого контента, работы или учебы. Серия предложены в ярких тонах, дополнена матовым рисунком на клавиатуре. Некоторые изделия покрывают анодированным алюминием.

При помощи такой техники можно развлекаться. Некоторые модели оснащены графическими адаптерами AMD Radeon™ 530 и NVIDIA® MX1. Подходит техника и для творчества, поскольку дает возможность превращать монитор в холст, использовать перо и сенсорный ввод.