Оправдывает прозвище: NI высоко оценил БМПТ "Терминатор"

The National Interest высоко оценил боевые и технические характеристики БМПТ "Терминатор".

Журнал The National Interest опубликовал статью "Звоните Арнольду: российский "Терминатор готовится к бою". Так издание отреагировало на недавние учения БМПТ под Челябинском. На них боевая машина отрабатывала взаимодействие с танками.

Автор Питер Сучиу отмечает, что, судя по результатам, "Терминатор" вскоре может занять новое место среди российской бронетехники.

Созданная на основе опыта локальных войн, БМПТ предназначена для поддержки танков и других боевых бронированных машин в городских районах. Прозвище "Терминатор" подходит машине, учитывая, что она одновременно выполняет роли стража и охотника. "Терминатор" способен оказывать огневую поддержку и поражать легкие бронированные цели, танки, боевые машины пехоты. Кроме того, БМПТ может работать совместно с системами ПВО против вертолетов противника, а также низколетящих и низкоскоростных самолетов.

Оправдывает свое прозвище "Терминатор" и потому, что хорошо вооружен, бронирован и хорошо подходит для боя на тесных улицах.

Платформа построена на шасси основного боевого танка (ОБТ) Т-72 и вооружена четырьмя пусковыми установками 9М120 "Атака", двумя 30-миллиметровыми автопушками 2А42, двумя гранатометами АГ-17Д и одним спаренным 7,62-миллиметровым пулемет ПКТМ.

Его противотанковые ракеты могут поражать цели на расстоянии до шести километров. Для своих размеров он довольно быстр.

Принята на вооружение БМПТ "Терминатор" была в 2018 году. Тогда же было поставлено около десяти машин, которые приняли участие в параде на Красной площади в Москве.

Олег Корякин