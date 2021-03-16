Догнать и перегнать конкурентов

В последние два десятилетия бронетанковая промышленность Китая совершила серьёзный качественный рывок. В настоящее время она развивает сразу несколько основных линеек танков, не считая экспортных модификаций — лёгкие для труднодоступной местности, амфибийные, а также два семейства основных боевых танков. Среди основных боевых танков есть сравнительно недорогие массовые машины и высококлассные танки, не уступающие новейшим зарубежным образцам. Представителем последних стала машина «тип 99».

Реформы в КНР, начатые Дэн Сяопином, дали импульс притоку в Поднебесную новых технологий, в том числе и военных. Китайские инженеры, как губка, впитывали их и были готовы воплотить в новые изделия. Однако этому мешали два фактора: во-первых, КНР в 80-90-е годы ещё не имела достаточно средств, чтобы позволить себе массовое перевооружение армии качественно новыми образцами, а во-вторых — большинство предприятий оборонной промышленности было технологически не готово к производству таких образцов. В итоге пришлось идти на компромиссы. В области танкостроения таким компромиссом стало параллельное развитие двух линий основных боевых танков — сравнительно простых и недорогих массовых машин, а также высокотехнологичных «элитных». Последние должны были не уступать современным танкам России, Японии, Республики Корея и США.

Концепция

Разработка нового «элитного» танка велась в 601-м научно-исследовательском институте, а также конструкторском бюро при 617-м заводе. Пожалуй, наибольшее влияние на формирование его облика оказало знакомство с танком Т-72М, несколько экземпляров которого китайцам удалось раздобыть в 80-е годы. Эта машина на несколько десятилетий опережала тогдашний уровень танкопрома КНР, однако китайские специалисты сумели разглядеть не только сильные стороны Т-72М, но и недостатки. Достойными копирования признали пушку, автомат заряжания, геометрию лобовой части корпуса, а также ходовую часть. Главным недостатком сочли тесную и тяжёлую башню. Не вызывало восхищения и примитивное основное бронирование.

Установка на новом танке двигателя, представлявшего собой копию западного образца, требовала увеличить размеры моторно-трансмиссионного отделения. Также следовало увеличить башню, чтобы избежать проблем с размещением элементов перспективной системы управления огнём (СУО), состав которой ещё только определялся. К тому же, весьма нежелательным представлялось превышение лимита массы в 50 т, учитывая пропускную способность большинства китайских дорог и мостов. Всё это привело к необходимости ограничения защищённости — вся комбинированная броня сосредоточена лишь на лобовой части корпуса и башни в диапазоне примерно 10 градусов вправо и влево от продольной оси машины. Борта же имеют лишь символическую защиту. Это отнюдь не является просчётом проектантов, а лишь трезвым компромиссом между требуемой кубатурой корпуса и башни и ограничениями по массе.

Танк «тип 98G» Источник изображения: knox.army.mil

В октябре 1999 года новый танк «тип 98G» (ZTZ-98) впервые показали публике во время парада в честь 50-летия образования КНР. Однако эта модель оказалась лишь промежуточной, по сути, предсерийной — по оценкам экспертов, выпустили не более 40 таких танков. Уже в 2001 году начался выпуск танка «тип 99» (ZTZ-99), отличающегося новой силовой установкой, усовершенствованной СУО и реактивной бронёй нового поколения. Считается, что было выпущено примерно полтысячи таких машин.

Танки «тип 98G» на параде, 1 октября 1999 года Источник изображения: knox.army.mil

Конструкция

Компоновка танков «тип 98G» и «тип 99» во многом напоминает Т-72М. Прежде всего, это касается геометрии передней части корпуса с рабочим местом механика-водителя, расположенным по оси машины. При этом длина корпуса увеличена более чем на метр. Достигнуто это за счёт увеличения расстояния между опорными катками, которое к тому же неодинаково: 3-й и 4-й катки (в районе расположения карусельного автомата заряжания) имеют большее расстояние между собой (и соседними катками), чем 1-й и 2-й, а также 5-й и 6-й катки.

Танк «тип 99» Источник изображения: Wolski J. Chińska pencerna pięść — Typ 98 i Typ 99. Nowa Technika Wojskowa, 2019, №3

Передняя часть башни и рабочее место механика-водителя танка «тип 99» Источник изображения: Wolski J. Chińska pencerna pięść — Typ 98 i Typ 99. Nowa Technika Wojskowa, 2019, №3

Башня — сварная из литых деталей. Толщина их в лобовой проекции — всего 40 мм, но эта часть дополнительно защищена двумя модулями «специальной» брони типа NERA (Non-Explosive Reactive Armour). Они содержат несколько пакетов-«сэндвичей» из двух стальных листов с энергопоглощающим слоем между ними. Такая бронезащита является усовершенствованным вариантом модулей, применявшихся ещё на танке «тип 85-IIМ» (1990 год), а толщина модулей и их конфигурация практически идентичны пакистанскому танку «Аль-Халид». Серьёзным недостатком является выпуклая крыша башни, выступающая за контур модулей «специальной» брони.

Серьёзным недостатком танка «тип 99» является выпуклая крыша башни, выступающая за контур модулей «специальной» брони Источник изображения: pinterest.co.kr

С 2001 года на танках «тип 99» и «тип 99А» применяется динамическая защита (ДЗ), прикрывающая лобовую проекцию корпуса и башни, а также борта башни. На «типе 99» применена ДЗ FY-II, известная по «бюджетному» танку «тип 96», а на «типе 99А» — FY-III на бортах башни и FY-IV в лобовой проекции башни и корпуса. Эффективность ДЗ оценивается как соответствующая советским элементам 4С22 «Контакт-5».

Основным вооружением танка является нелицензионная копия 125-мм орудия 2А46М-1, выпускаемая в Китае вместе с электрогидравлической системой стабилизации 2Э28М. Боекомплект состоит из 41 выстрела (22 из них находятся в автомате заряжания карусельного типа). Применяются кумулятивные снаряды BTJ1 (копия БК-14М), осколочно-фугасный ВТЕ2 (копия ОФ-19), а также ПТУР 9М119 «Рефлекс», выпускающиеся в КНР по лицензии. А вот бронебойные подкалиберные снаряды («тип IIM» и более современный DTW-125, принятый на вооружение в 2010 году) являются китайскими разработками на основе израильских технологий. Дополнительное вооружение танка — спаренный с пушкой 7,62-мм пулемёт (боекомплект — 2000 патронов) и 12,7-мм зенитный пулемёт (300 патронов).

На танке применена СУО ISFCS-212 (представляющая собой компиляцию элементов китайской разработки с техническими решениями из Великобритании и Израиля) в наиболее «продвинутой» комплектации — с метеорологическими датчиками и полностью цифровым баллистическим вычислителем. Наконец-то удалось обеспечить приличную ситуационную осведомлённость для командира танка. Помимо шести перископов, установленных по окружности люка, он располагает панорамным прибором наблюдения с ночным каналом. Комбинированный прицел наводчика имеет ночной канал израильского происхождения (ELOP TES образца 1994 года), а дневной скопирован с советских образцов.

Танки «тип 98G» и «тип 99» обладают неплохой подвижностью — учитывая сравнительно небольшую массу (48 т — для «тип 98G», 52 т — для «тип 99») и мощную силовую установку. На первом из них установили 1200-сильный дизель WD396 с бортовыми передачами по образцу Т-72. Такое решение оказалось настолько неудачным, что на «типе 99» применили совершенно иную силовую установку — нелицензионную копию дизеля MTU MB871 Ka.501 с гидрокинетической трансмиссией ESM 500, выпускающейся по французской лицензии. Удельная мощность в такой конфигурации составляет 28,8 л.с./т, а от 0 до 32 км/ч танк разгоняется менее чем за 10 секунд.

Как же выглядит «тип 99» на фоне зарубежных конструкций? Китайский танк неспособен составить конкуренцию современным западным машинам: «Абрамсу» (от модели М1А1НС и выше), «Леопарду» 2А5 (и более поздним модификациям), а также «Леклерку». Существенно лучше «тип 99» выглядит на фоне танков стран-соседей. По подвижности он равен южнокорейскому К1 и японскому «тип 90», а также газотурбинным Т-80Б/БВ и Т-80У, существенно превосходя Т-72 и Т-90С. Более сложной представляется оценка огневой мощи. Применение на «типе 99» клонов пушки 2А46М-1 и стабилизатора 2Э28М означает, что независимо от уровня совершенства СУО будет трудно добиться высокой точности огня в движении. На этом фоне гораздо лучше выглядят танки «тип 90», К1, а также Т-90С.

Танк «тип 99» во время учений зимой Источник изображения: nevskii-bastion.ru

«Тип 99» располагает неплохими подкалиберными боеприпасами. Снаряд «тип IIM», появившийся в начале тысячелетия, не уступал японским и южнокорейским снарядам, а также существенно превосходил снаряды, используемые индийской армией — в том числе 3БМ42 «Манго», купленные вместе с танками Т-90С. Более современный DTW-125 может успешно поражать в лобовой проекции танки Т-72, К1 и «тип 90» (правда, относительно последнего имеются сомнения). А вот машины семейства Т-90, Т-80У и Т-72Б с ДЗ «Контакт-5» имеют значительно больше шансов в противостоянии с «типом 99». Сам же китайский танк (в комплектации с ДЗ) неплохо защищён от большинства средств поражения армий сопредельных государств. Угрозу представляют лишь новые японские и южнокорейские средства поражения, принятые на вооружение после 2010 года, а также российские ПТРК «Корнет», «Атака» и снаряды «Свинец-1» и «Свинец-2».

Сконструировав «тип 99», китайские инженеры не достигли уровня «Абрамса», «Леопарда» или «Леклерка», однако им удалось создать достойного соперника индийским, южнокорейским и японским танкам.

Новый этап

«Тип 99» представлял собой значительный шаг вперёд в китайском танкостроении. Тем не менее, он не был лишён недостатков, ведь конструкция корпуса базировалась на отнюдь не новом Т-72, а башня, хоть и модифицированная, уходила корнями к танку «тип 85-IIM». Для переходной машины такие решения были приемлемы, но не позволяли создать танк, способный противостоять новейшим западным и российским боевым машинам. Поэтому в 2003 году началась разработка танка «тип 99А2». Несмотря на обозначение, это совершенно новая машина с новыми корпусом и башней. В 2007 году появились прототипы, два года спустя началась опытная эксплуатация новых танков, а в 2011 году с конвейера сошли первые серийные машины. Считается, что темп выпуска составляет 50-60 танков в год, то есть к настоящему времени изготовлено примерно 500-500 таких машин.

Корпус и башня «типа 99А2» полностью сварные, из катаных листов. Если на «типе 99» борта башни скошены назад под углом примерно 20 градусов (башня сужается к корме), то на «типе 99А2» они прямые. Передние модули дополнительного бронирования башни имеют толщину около 660 мм у основания башни, 700-1000 мм на половине высоты и 400 мм — у крыши. Верхняя лобовая деталь корпуса также защищена модулем дополнительного бронирования толщиной примерно 650-750 мм. Лобовая проекция корпуса и башни, а также борта башни защищены элементами ДЗ FY-IV. Согласно китайским источникам, эта ДЗ соответствует российскому «Реликту». Дополнительным бронированием нового типа защищена крыша башни, что повышает защищённость от кумулятивно-осколочных суббоеприпасов. Кроме того, «тип 99А2» имеет систему активной защиты (аналог российской «Шторы»), включающую датчики, сигнализирующие о лазерном облучении, и мультиспектральные камуфлирующие гранаты. Наконец, за люком наводчика установлена мачта с оптоэлектронным устройством — по мнению ряда экспертов, это лазерное устройство, обнаруживающее и выводящее из строя системы наведения ПТРК.

Танк «тип 99А2» Источник изображения: nevskii-bastion.ru

Главным вооружением танка является 125-мм орудие со стволом длиной 50 калибров, соответствующая по своим параметрам орудию 2А46М-5. Автомат заряжания имеет ту же конструкцию и вместимость, что и на «типе 99». А вот система стабилизации вооружения — полностью новая, электрическая. Также танк получил новую СУО, позволяющую полноценно реализовать режим «охотник-убийца» (с передачей целеуказания от командира к наводчику). Панорамный прибор командира получил новый ночной тепловизионный канал. СУО имеет две мачты с метеодатчиками, динамическую систему измерения прогиба ствола и, вероятно, систему опознавания «свой-чужой». На рабочем месте командира установлены два больших многофункциональных монитора: на один выводится информация от системы управления боем и комплекса активной защиты, а на другой — информация о работе систем танка и изображение с прицела наводчика. Наводчик также располагает собственным многофункциональным монитором.

Усиление защищённости и огневой мощи сказалось на массе танка, возросшей до 58 т. Учитывая, что силовая установка осталась прежней, подвижность «типа 99А2» несколько снизилась, но это снижение параметров не является критичным. Также считается, что существенным переделкам подверглась подвеска (в целях более эффективного гашения колебаний тяжёлого танка).

Общий вид танка «тип 99А2» Источник изображения: Wolski J. Chińska pencerna pięść — Typ 98 i Typ 99. Nowa Technika Wojskowa, 2019, №3

Характеризуя танк «тип 99А2», китайская пропаганда не скупится на эпитеты, утверждая, что новая боевая машина как минимум не уступает американскому «Абрамсу» М1А2, немецкому «Леопарду» 2А7, южнокорейскому К2 и российскому Т-90М. Так ли это на самом деле? Действительно, в лобовой проекции «тип 99А2» весьма неплохо защищён. Но «тип 99А2» тонн на десять легче западных танков, а это значит, что бронезащита его бортов существенно слабее. Вероятно, они пробиваются даже подкалиберными снарядами автоматических пушек калибра 30-40 мм (с дистанции менее 1000 м). С точки зрения интегральности защиты и её площади «тип 99А2» уступает не только «Абрамсу» или «Меркаве», но и Т-90М и «Оплоту». Лобовая броня защищает от подкалиберных снарядов японского и южнокорейского производства, а также тех, что используются индийскими танками, но американские снаряды М829А3 и М829А4 с лёгкостью её пробьют. Вероятно, она не является непреодолимым препятствием и для немецких DM63 и российских «Свинец-1/2». Учитывая наличие блоков ДЗ, «тип 99А2» защищён не только в лобовой проекции, но и с бортов башни, от относительно старых ПТУР — например, «Милан», состоящих на вооружении индийской армии. В то же время современные ПТРК вроде «Джавелина» или «Спайка» поражают бронецели сверху — а здесь защита «типа 99А2» неспособна им противостоять. Единственным средством противодействия в этом случае является комплекс активной защиты, однако его реальная эффективность пока неизвестна.

Тактико-технические характеристики танка «тип 99» Экипаж, чел. 3 Боевая масса, т 52 Длина по корпусу, м 7,7 Длина с пушкой, м 10,92 Ширина, м 3,37 Высота, м 2,2 Вооружение 125-мм пушка, 7,62-мм и 12,7-мм пулемёты Мощность двигателя, л.с. 1500 Максимальная скорость, км/ч 80 Запас хода, км 450 Преодолеваемые препятствия: ширина рва, м 2,5 высота стенки, м 0,85 глубина брода, м 1,4

Литература:

Wolski J. Chińska pencerna pięść — Typ 98 i Typ 99. Nowa Technika Wojskowa, 2019, №3 armyrecognition.com globalsecurity.org nationalinterest.org nevskii-bastion.ru pro-tank.ru

Андрей Харук