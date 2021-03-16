Хладнокровие и характер: как работают водолазы-взрывотехники Росгвардии

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Профессия водолаза-взрывотехника – одна из самых сложных и опасных: без права на ошибку. В нее не приходят случайные люди. Человек на такой службе, по мнению самих водолазов, должен уметь не давать эмоциям захватить себя и оставаться крайне сосредоточенным, тем более что нередко работать приходится при сильном течении, в условиях плохой видимости.

О том, каким должен быть водолаз-взрывотехник Росгвардии, об особенностях его работы, в том числе на суше, и о самых сложных операциях, – в репортаже РИА Новости.

Водолаз, в воду!

Тренировочные спуски под воду в инженерно-технической группе севастопольского отряда ОМОН "Беркут" Росгвардии проводятся каждую неделю. Подготовка к ним начинается задолго до погружения, ещё на базе, с проверки снаряжения. Баллоны со сжатым воздухом, ласты и боты, если придётся ходить по грунту, грузы и жилеты-компенсаторы, гидрокостюмы и маски – все должно быть в исправном состоянии и аккуратно подогнано. И ещё одна немаловажная деталь в снаряжении – нож.

"Водолаз всегда идёт под воду с ножом, так как неизвестно с какой нештатной ситуацией придётся столкнуться на глубине. Например, есть риск запутаться в рыболовной сети", – поясняет майор полиции Филипп - начальник отделения и командир спусков.

Водолазы-взрывотехники Росгвардии Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии

Сборы завершены, оборудование погружено в микроавтобус, и взрывотехники направляются на базу тренировок. Машина долго петляет по узким севастопольским переулкам и вскоре останавливается на пирсе, где пришвартованы несколько катеров с надписью "Росгвардия".

"Ежегодно мы участвуем более чем в тысяче мероприятий. Наш отряд в числе лидеров в Росгвардии по результатам служебной деятельности. Сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов зачастую поступают от жителей города. Если предмет не несёт объектам инфраструктуры значительной угрозы при подрыве, работаем оперативно. Если существуют дополнительные риски, как значительный разлёт осколков, большой радиус гидроудара, то вопрос разминирования решается на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям", – говорит командир.

Водолазы-взрывотехники севастопольского отряда "Беркут" Росгвардии прекрасно работают не только под водой. Они занимаются и разминированием взрывоопасных предметов на суше, также в задачи профессионалов входит осмотр различных объектов в городе, обследование мест массового скопления людей перед публичными мероприятиями и реагирование на информацию о минировании.

Перед тем, как бойцы наденут снаряжение и погрузятся на катер, Филипп проводит целевой инструктаж по технике безопасности и ставит задачи: глубина погружения, сигналы связи, направление движения под водой.

"Все готовы идти под воду?" – завершает инструктаж командир спусков. Он не сомневается в своих бойцах. Просто по порядку этот вопрос обязательный.

Если водолаз не готов идти под воду из-за плохого самочувствия или даже из-за того, что ему ночью приснился плохой сон, настаивать на погружении командир не будет. Взрывотехник всегда должен быть хладнокровным и крайне сосредоточенным. От концентрации на задаче и строжайшего соблюдения техники безопасности зависит не только здоровье, но и жизнь водолаза. К примеру, при резком погружении или всплытии существует высокий риск баротравмы – повреждения легочной ткани из-за разницы в давлении. При резком всплытии с большой глубины без необходимых чётко рассчитанных остановок – опасность декомпрессионной болезни.

"Отказников" нет, и вскоре катер с водолазами отходит от пирса. На борту, кроме экипажа, командир водолазных спусков, три водолаза, один из которых страхующий. Его задача – помощь коллегам под водой в случае необходимости. Один из взрывотехников занимает место на корме.

"Водолаз, в воду", – командует Филипп.

Боец делает широкий шаг вперёд и исчезает на несколько секунд под водой. Вынырнув, жестом отвечает на вопрос командира о самочувствии и снова уходит под воду. За ним – второй. Тренировочные спуски начались. Температура воды совсем не южная – 9 градусов.

"При погружении на глубины свыше 20 метров, при поведении спусков при сильном течении, в условиях низкой видимости и ночью, а также при спусках под лед водолазы всегда снаряжены сигнальным концом (специальным тросом – ред.). Это важнейшее связующее звено между водолазом и командиром спуска", – рассказывает начальник отделения.

В среднем водолазы могут находиться под водой до 1,5 часов. Время погружения зависит от объёма поставленных задач, глубины, температуры воды и физических усилий, требуемых для выполнения задачи.

Эхо войны

В Севастополе водолазы-взрывотехники ведомства обычно погружаются на глубину до 20 метров, но бывают ситуации, когда приходится и до 30-35 метров. В местах ожесточённых боев за город-герой, в том числе и в акватории, нередко обнаруживаются взрывоопасные находки времён Великой Отечественной войны. Взрывотехники из "Беркута" Росгвардии обладают колоссальным опытом работы в данном направлении.

"В прошлом году специалисты-гидротехники в бухте Балаклавы нашли торпеду массой в две тонны. Там место узкое, уничтожать на месте нельзя. После обследования приняли решение транспортировать торпеду из бухты под водой. Операцию проводили вместе с коллегами из МЧС. Транспортировка боеприпаса – дело опасное. Одно неосторожное действие может привести к плачевным последствиям, поэтому работали очень аккуратно. Сначала с помощью понтонов оторвали торпеду от грунта, затем потихонечку начали двигать её в море. Вышли из бухты, а тут ветер, заштормило. Катер и понтоны раскачивает, торпеда того и гляди с понтонов сорвётся. Одним словом, пришлось поволноваться. После того, как выбрали место для подрыва, опустили её на дно. Заложили заряд, отошли на катере на безопасное расстояние и уничтожили торпеду", – вспоминает Филипп.

Практически таким же способом взрывотехники обезвредили ещё один весомый боеприпас времён Великой Отечественной – 250-килограммовую немецкую авиабомбу. Этот снаряд они обнаружили сами в ходе плановых спусков.

Водолаз-взрывотехник Росгвардии Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии

Пока командир делился воспоминаниями, водолазы, выполнив все задачи, поднялись на борт катера. Тренировочные спуски завершены. Оборудование работало штатно, бойцы чувствуют себя хорошо. После переодевания, горячего чая и сбора снаряжения можно возвращаться на базу.

Только по призванию

Стать бойцом отряда ОМОН "Беркут" Росгвардии – дело совсем непростое. Требования по здоровью – жёсткие. Кандидаты проходят такую же военную врачебную комиссию, как и лётный состав. Кроме того, психологическая устойчивость и морально-деловые качества играют важнейшую роль.

"Не все могут комфортно чувствовать себя под водой. Были случаи, когда в учебном морском отряде человек погружался на полметра и пугался. Не мог преодолеть психологический барьер", – делится Филипп.

Первоначальный курс подготовки водолаза ОМОНа длится два с лишним месяца. Он состоит из теоретической и практической частей. Курсанты учатся погружаться под воду, изучают технические характеристики снаряжения и вооружения, осваивают специальную медицину. На зачётах, которые сдаются несколько дней практически без остановки, ещё раз проверяют выносливость и характер будущего водолаза. А чтобы стать водолазом-взрывотехником, сотрудники походят отдельный дополнительный курс подготовки. Поэтому в подразделении, как говорится, случайных людей нет. Только по призванию.

Действующие водолазы-взрывотехники тоже постоянно учатся: повышают квалификацию и проходят переподготовку. На физическую подготовку бойцы тратят около двух часов в день. Условия для тренировок есть: на базе оборудован великолепный спортзал с современными тренажерами. Большое внимание бойцы уделяют бегу на длинные и короткие дистанции. А для хорошей координации – гимнастика и кувырки.

Водолаз-взрывотехник Росгвардии Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии

На вопрос о том, бывает ли страшно, взрывотехники Росгвардии отвечают коротко: "Если перестал бояться, пора уходить". Самое главное в работе, по их мнению, не дать эмоциям захватить себя. Взрывотехник всегда должен быть внимательным, работать без спешки, обладать определенным чутьём и принимать взвешенные решения. И помнить: сапёр ошибается лишь раз.