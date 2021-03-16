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Инженерные войска на МВТФ "Армия-2021" представят обширную научно-деловую программу

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Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот"
Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 15 марта. Инженерные войска на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" представят обширную научно-деловую программу.

В частности, в рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2021" военно-научным комитетом инженерных войск и Центральным научно-исследовательским испытательным институтом инженерных войск спланированы к проведению круглые столы, в том числе в режиме видеоконференцсвязи с Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем, посвященные совершенствованию приемов и способов защиты войск и объектов от технических средств разведки и систем наведения оружия, а также развитию средств преодоления разрушений и препятствий.

В крытом павильоне парка "Патриот" спланирована экспозиция инженерных войск на тему "Инженерная разведка водных преград в различных климатических условиях".

В этом разделе на стенде будут представлены перспективные средства разведки: универсальный многоканальный миноискатель УММ с комплектом поисковых элементов, специальное досмотровое устройство на штанге, телеуправляемый подводный аппарат инженерной разведки, беспилотный летательный аппарат с комплектом полезных нагрузок, комплексная гидроакустическая антенна на подвесе, гиростабилизированная оптико-электронная система с двумя камерами (видимый и тепловой диапазон).

На стенде и площадках Управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации посетителям форума будут представлены результаты научной деятельности организаций инженерных войск, воплощенные в разрабатываемые, а также принятые на снабжение и применяемые в войсках образцы средств инженерного вооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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