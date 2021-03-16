Войти
Известия.ru

Су-34 выступили в роли врага в ходе учений на Урале

117
0
0
Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

В ходе учений в Свердловской области подразделений радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа роль противника сыграли бомбардировщики Су-34. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Истребители базировались в Челябинской области.

В ходе тренировок военнослужащие отработали обнаружение воздушных целей, прикрыли объекты с помощью радиоэлектронной маскировки и оказали противодействие средствам наведения авиационных ракет, воздушной разведки и ударных дронов.


11 февраля в ходе учений, прошедших на полигоне в Курганской области, экипажи Су-34 смешанной авиационной дивизии ЦВО разбомбили штаб условного противника. Летчики отработали нанесение ударов в звене и парами по тщательно замаскированным «вражеским объектам».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
31.05.2018
Корабли Каспийской флотилии во время учений уничтожили морских диверсантов
22.03.2016
Минобороны: учения истребительной авиации стартовали на западе России
11.12.2013
Специалисты объединения ВВС и ПВО Западного военного округа принимают первые вертолеты Ка-52
10.08.2012
«Краснозвездная» авиация расправляет крылья
29.06.2010
F-22 к бою готов, кто станет следующим?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 03:04
  • 1
Названа первая красавица армии России
  • 16.03 02:40
  • 3
Challenger проиграет «Армате»: Британия описала войну с Россией
  • 16.03 02:33
  • 3
Собянин заявил, что строительство НКЦ в Москве позволит создать 20 тыс. рабочих мест
  • 16.03 01:04
  • 6
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 16.03 00:46
  • 16
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 15.03 23:31
  • 38
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 22:15
  • 77
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 21:41
  • 27
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 20:58
  • 1
«Триумф» на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил
  • 15.03 20:38
  • 1
Что делать, если танк боится грязи?
  • 15.03 19:42
  • 2
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 15.03 18:29
  • 2
Войсковая ПВО в XXI веке
  • 15.03 18:00
  • 15
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 14:08
  • 2
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 14:06
  • 3
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе