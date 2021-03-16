Су-34 выступили в роли врага в ходе учений на Урале

В ходе учений в Свердловской области подразделений радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа роль противника сыграли бомбардировщики Су-34. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Истребители базировались в Челябинской области.

В ходе тренировок военнослужащие отработали обнаружение воздушных целей, прикрыли объекты с помощью радиоэлектронной маскировки и оказали противодействие средствам наведения авиационных ракет, воздушной разведки и ударных дронов.

11 февраля в ходе учений, прошедших на полигоне в Курганской области, экипажи Су-34 смешанной авиационной дивизии ЦВО разбомбили штаб условного противника. Летчики отработали нанесение ударов в звене и парами по тщательно замаскированным «вражеским объектам».