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SIPRI: больше всего оружия идет на Ближний Восток (Корреспондент, Украина)

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Взрыв бомбы возле бронетехники иракского спецназа в Мосуле
Взрыв бомбы возле бронетехники иракского спецназа в Мосуле.
Источник изображения: © AP Photo, Felipe Dana

Крупнейшими экспортерами оружия остаются США, Россия, Франция, Германия и Китай, заявил Международный институт исследований проблем мира. При этом объем продаж российского и китайского вооружения снизился, а США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия.

Самыми крупными в мире импортерами основных видов вооружений являются страны Ближнего Востока, в частности Саудовская Аравия и Катар. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира, опубликованном в понедельник, 15 марта.

Согласно документу, за последние десять лет объем международной торговли оружием не увеличился. Однако, по словам авторов, ситуация может измениться.

"Например, экономические последствия пандемии Covid-19 могут привести к тому, что некоторые страны пересмотрят свой импорт оружия в ближайшие годы", - указано в докладе.

Так, мировым лидером по экспорту оружия остаются США, на которые приходится более трети общемирового объема. За последние пять лет доля американского экспорта в мировой торговле оружием возросла с 32% до 37%.

На втором месте - Россия, однако с 2016 года ее экспорт сократился на 18%. Основной причиной этого является снижение наполовину продажей вооружения Индии.

Далее следуют Франция и Германия (третья и четвертая позиции соответственно), которые рекордно нарастили экспорт оружия за последние пять лет. Франция увеличила объем продаж на 44%, а Германия - на 21%. Главными их покупателями стали Индия, Египет, Катар и Южная Корея, Алжир, Египет соответственно.

Также в пятерку лидеров вошел Китай, экспорт которого за указанный период сократился на 7,8%. Свое оружие республика продает в основном в Пакистан, Бангладеш и Алжир.

Таким образом, ближневосточный импорт оружия вырос на 25% в 2016-2020 годах, главным образом за счет Саудовской Аравии (+61%), Египта (+136%) и Катара (+361%), указано в докладе.

Напомним, по данным Международного института стратегических исследований, мировые расходы на оборону выросли на 3,9% в 2020 году, несмотря на пандемию.


Елена Буркало

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