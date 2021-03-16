Войти
ИнВоен Info

Спутниковая система «Галилео» получит усиление

151
0
0
Спутниковая система «Галилео» получит усиление
Спутниковая система «Галилео» получит усиление.
Источник изображения: invoen.ru

Европейское космическое агентство (ESA) заказало 12 навигационных спутников второго поколения. С их помощью будет усилена европейская спутниковая система "Галилио" (Galileo). Спутники планируется выводить на орбиту с 2024 года и укрепить уже находящиеся там 28 спутников. Компании Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space получили заказ на шесть спутников. Первое поколение спутников в основном поставлялось компанией OHB, что на этот раз не получилось.

Новые технологические разработки, например антенны с цифровой конфигурацией, установление связи между спутниками, использование полностью электрических силовых установок, позволяют этим спутникам повысить точность Galileo и устойчивость к помехам, а также надежность передачи сигнала. Кроме того, конструкция нового поколения обеспечивает спутникам защиту от кибератак. Это увеличивает надежность предоставляемых услуг и обеспечивает продолжительность срока службы аппаратов до 15 лет.

Вместе со спутниковой системой «Галилео» Европейский Союз создал глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS), которая предоставляет свои данные независимо от США (GPS), России ("Глонасс") и Китая (Beiduo). Широкий доступ к возможностям европейской навигационной системой был открыт с 2019 года. Дополнительные защищенные услуги доступны по зарезервированным каналам для властей, служб спасения и вооруженных сил.

По материалам ресурса esut.de

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Airbus
ESA (ЕКА)
Leonardo
Thales
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
Евросоюз
Похожие новости
03.03.2020
FT: Великобритания откладывает создание собственной системы спутниковой навигации
16.07.2019
Европейская спутниковая система Galileo. История и характеристики
11.01.2010
Европейский аналог GPS пообещали запустить в 2014 году
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 03:04
  • 1
Названа первая красавица армии России
  • 16.03 02:40
  • 3
Challenger проиграет «Армате»: Британия описала войну с Россией
  • 16.03 02:33
  • 3
Собянин заявил, что строительство НКЦ в Москве позволит создать 20 тыс. рабочих мест
  • 16.03 01:04
  • 6
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 16.03 00:46
  • 16
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 15.03 23:31
  • 38
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 22:15
  • 77
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 21:41
  • 27
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 20:58
  • 1
«Триумф» на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил
  • 15.03 20:38
  • 1
Что делать, если танк боится грязи?
  • 15.03 19:42
  • 2
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 15.03 18:29
  • 2
Войсковая ПВО в XXI веке
  • 15.03 18:00
  • 15
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 14:08
  • 2
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 14:06
  • 3
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе