Спутниковая система «Галилео» получит усиление.

Европейское космическое агентство (ESA) заказало 12 навигационных спутников второго поколения. С их помощью будет усилена европейская спутниковая система "Галилио" (Galileo). Спутники планируется выводить на орбиту с 2024 года и укрепить уже находящиеся там 28 спутников. Компании Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space получили заказ на шесть спутников. Первое поколение спутников в основном поставлялось компанией OHB, что на этот раз не получилось.

Новые технологические разработки, например антенны с цифровой конфигурацией, установление связи между спутниками, использование полностью электрических силовых установок, позволяют этим спутникам повысить точность Galileo и устойчивость к помехам, а также надежность передачи сигнала. Кроме того, конструкция нового поколения обеспечивает спутникам защиту от кибератак. Это увеличивает надежность предоставляемых услуг и обеспечивает продолжительность срока службы аппаратов до 15 лет.

Вместе со спутниковой системой «Галилео» Европейский Союз создал глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS), которая предоставляет свои данные независимо от США (GPS), России ("Глонасс") и Китая (Beiduo). Широкий доступ к возможностям европейской навигационной системой был открыт с 2019 года. Дополнительные защищенные услуги доступны по зарезервированным каналам для властей, служб спасения и вооруженных сил.

По материалам ресурса esut.de