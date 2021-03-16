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Известия.ru

Россия и Белоруссия в марте проведут несколько совместных учений

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Россия и Белоруссия в марте проведут совместные военные учения, двое из которых пройдут на российских полигонах и еще одни под Минском. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных министерствами обороны двух стран.

Так, с 16 по 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области пройдет активная фаза учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь. Командовать этими учениями будет командир Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ, полковник Владимир Селиверстов. Маневры будут посвящены отработке действий в составе коллективных миротворческих сил.

С 14 по 27 марта на полигоне Осиповичский под Минском пройдут учения с участием 357-го отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. В ходе маневров будут отработаны вопросы подготовки и проведения специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном, сообщили в белорусском военном ведомстве.

15 марта на полигоне Мулино в Нижегородской области начнутся совместные учения российской танковой бригады и военных Белоруссии. В ходе маневров будут отработаны действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты, а также противодействие различным беспилотным летательным аппаратам.

О проведении совместных российско-белорусских учений сообщалось 7 марта.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
БПЛА
Военные учения
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