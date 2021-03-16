Военные РФ привезли продовольствие в место начала военного конфликта в САР

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли в Дераа-аль-Баляд продовольствие.

Символично, что именно здесь 10 лет назад начались первые антиправительственные выступления. Повсюду еще видны следы ожесточенных боев. Благодаря посредничеству российских военных сирийские власти и представители умеренной оппозиции сумели договориться, и теперь здесь установился мир.

«Сейчас многое делается, чтобы стабилизировать обстановку. Ярким примером, иллюстрацией этого является указ президента САР, который был подписан 12 марта. Он амнистирует и освобождает от уголовной ответственности всех уклонистов. Также на прошлой неделе состоялась передача 18 дезертиров, которые также были освобождены из-под стражи», — отметил контр-адмирал, замначальника ЦПВС в САР Александр Карпов.

Продукты питания получат 750 семей. Местные жители очень благодарны российским военным за установившийся мир и за доставку гуманитарной помощи.

«Самое главное — это мир в Дераа-аль-Баляд. Мы должны договариваться за столом переговоров. И все вместе восстанавливать Сирию», — уверен глава администрации района Дераа Балят Шхади Абазит.

Помимо наборов продовольствия военнослужащие ЦПВС доставили на государственную хлебопекарню почти 2 т муки. Не остались без подарков и дети: им передали 40 школьных портфелей.

13 марта российские военные ЦПВС, а также члены русской общины в сирийском Алеппо в честь Масленицы угостили блинами курсантов Государственной военной академии имени Башара Асада.