Войти
Известия.ru

Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили доставку 130 т гуманитарного груза

121
0
0
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Седьмая российская колонна Центра гуманитарного реагирования миротворческого контингента РФ доставила более 130 т груза в Кельбаджарский район по территориям, перешедшим под контроль Азербайджана после урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в понедельник, 15 марта.


Колонна состояла из 20 военных автомобилей «КамАЗ» и машин сопровождения. В гуманитарном грузе, предназначенном для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов, в район прибыли электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

11 января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.


Первая встреча рабочей группы состоялась в конце февраля. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания отметил, что вице-премьеры трех стран рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
03.03.2021
Дети семи нянек
19.11.2020
Центр мира: в Карабахе сформирована структура миротворческих сил РФ
18.11.2020
Путин развел Баку и Ереван
25.06.2020
"Как тогда — в 1945-м": чем запомнился Парад Победы — 2020
19.03.2013
Танки пересекают границу ("Gazeta Finansowa", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 03:04
  • 1
Названа первая красавица армии России
  • 16.03 02:40
  • 3
Challenger проиграет «Армате»: Британия описала войну с Россией
  • 16.03 02:33
  • 3
Собянин заявил, что строительство НКЦ в Москве позволит создать 20 тыс. рабочих мест
  • 16.03 01:04
  • 6
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 16.03 00:46
  • 16
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 15.03 23:31
  • 38
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 22:15
  • 77
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 21:41
  • 27
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 20:58
  • 1
«Триумф» на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил
  • 15.03 20:38
  • 1
Что делать, если танк боится грязи?
  • 15.03 19:42
  • 2
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 15.03 18:29
  • 2
Войсковая ПВО в XXI веке
  • 15.03 18:00
  • 15
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 14:08
  • 2
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 14:06
  • 3
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе