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Известия.ru

Экипажи дальней авиации ВКС отработали дозаправку в воздухе

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Экипажи дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили дозаправку стратегических ракетоносцев Ту-95МС топливом в воздушном пространстве, сообщило в воскресенье, 14 марта, Минобороны.


Летчики отработали дозаправку от самолета-топливозаправщика Ил-78. Эту задачу экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС осуществили на высоте более 6 тыс. м и скорости около 600 км/час. Также они выполнили воздушное патрулирование в заданной зоне и тактические пуски ракет по заданным целям.

«Особенностью данной летной смены является то, что она выполнялась в условиях низких температур. В полетах были задействованы как опытные члены экипажа, так и молодые офицеры», — подчеркнул командир соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Всего в полетах было задействовано пять самолетов Ту-95МС и Ил-78. Кроме того, привлекались более 30 единиц автомобильной и специальной техники.

3 марта на Камчатке летчики отработали помощь судам, терпящим бедствие. На место «аварии» вылетели вертолеты Ка-27. Экипаж отработал действия в условиях сложного рельефа местности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Ка-27
Ту-95
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