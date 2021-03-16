Минобороны РФ запланировало международную конференцию по безопасности на июнь

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Московская конференция по международной безопасности, которую проводит российское военное ведомство, состоится в июне, сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

"В 2021 году Московская конференция по международной безопасности состоится в июне - в настоящее время к ней ведётся активная подготовка", - сказал Кшимовский в интервью ведомственной газете "Красная Звезда".

Конференция по вопросам безопасности проводится в Москве под эгидой Минобороны РФ с 2012 года.