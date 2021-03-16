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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ запланировало международную конференцию по безопасности на июнь

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Московская конференция по международной безопасности. Архивное фото
Московская конференция по международной безопасности. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Московская конференция по международной безопасности, которую проводит российское военное ведомство, состоится в июне, сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

"В 2021 году Московская конференция по международной безопасности состоится в июне - в настоящее время к ней ведётся активная подготовка", - сказал Кшимовский в интервью ведомственной газете "Красная Звезда".

Конференция по вопросам безопасности проводится в Москве под эгидой Минобороны РФ с 2012 года.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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