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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщает о поддержании контактов с западными военными, несмотря на "охлаждение" отношений

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Александр Кшимовский
Александр Кшимовский.
Источник изображения: www.scoopnest.com

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Российские и западные военные поддерживают контакты, в том числе для предотвращения кризисных ситуаций, сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский.

"Полагаем, что диалог между военными важен, в первую очередь, чтобы избегать недопонимания и неверных оценок действий. Неверные выводы могут дорого стоить для безопасности. Военные это знают не понаслышке и поэтому заинтересованы в предотвращении кризисных ситуаций", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Несмотря на охлаждение отношений со странами Запада, главное управление международного военного сотрудничества обеспечивает поддержание диалога военных ведомств, в первую очередь, по вопросам стратегической стабильности, глобальной и региональной безопасности, контролю над вооружениями и предотвращением инцидентов в ходе военной деятельности", - сказал Кшимовский.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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