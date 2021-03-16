Минобороны РФ сообщает о поддержании контактов с западными военными, несмотря на "охлаждение" отношений

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Российские и западные военные поддерживают контакты, в том числе для предотвращения кризисных ситуаций, сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский.

"Полагаем, что диалог между военными важен, в первую очередь, чтобы избегать недопонимания и неверных оценок действий. Неверные выводы могут дорого стоить для безопасности. Военные это знают не понаслышке и поэтому заинтересованы в предотвращении кризисных ситуаций", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Несмотря на охлаждение отношений со странами Запада, главное управление международного военного сотрудничества обеспечивает поддержание диалога военных ведомств, в первую очередь, по вопросам стратегической стабильности, глобальной и региональной безопасности, контролю над вооружениями и предотвращением инцидентов в ходе военной деятельности", - сказал Кшимовский.