"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию

Великобритания признает Россию главной угрозой нацбезопасности

В ближайший вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен представить доклад по вопросам безопасности страны. Как отмечает Sunday Times, в документе будет указано, что Россия является основной угрозой безопасности Соединенного Королевства. В качестве причины указываются "частые агрессивные вторжения" в водное и воздушное пространство страны.

В Соединенном Королевстве на будущей неделе объявят Россию «самой большой угрозой» стране, сообщила газета Sunday Times. В своем материале она ссылалась на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который в этот вторник должен представить британский премьер-министр Борис Джонсон.

Издание утверждает, что в докладе премьера Россия представлена как «самая большая угроза, исходящая со стороны государства". В статье отмечается, что это якобы связано с "частыми агрессивными вторжениями" российских военных в водное и воздушное пространство Великобритании. Также такое «звание» связывают с приписываемой Москве готовностью осуществлять "убийства диссидентов на британской земле".

В документе, по данным газеты, речь идет и о Китае. Эта страна в докладе якобы названа «конкурентом». В обзоре, как сообщает Sunday Times, премьер обратит внимание на планы по увеличению расходов Великобритании на наступательный потенциал страны в киберпространстве для противодействия Москве и Пекину.

"Главная угроза Великобритании исходит от России... В обзоре Китай не рассматривается в таком ключе. Китай - это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери", - сказал в разговоре с изданием источник в британском правительстве.

Другой анонимный собеседник газеты назвал Россию «враждебным государством», а Китай «глобальным вызовом». "В случае с Китаем подход таков: конкуренция, где это необходимо, сотрудничество, где это возможно, противодействие, когда это необходимо", - отметил он.

Под «частыми агрессивными вторжениями» России в территориальные воды Великобритании, вероятно, имелся в виду недавний проход российской подводной лодки в проливе Ла-Манш. Но он был мирным и не агрессивным (подлодка просто проходила мимо территориальных вод королевства). Произошло это в начале марта. Как сообщало британское издание Express, за российской подлодкой следил экипаж корабля ВМС Великобритании «Мерси» (Mercey).

Со стороны НАТО это не первое обвинение в адрес России в том, что она якобы представляет угрозу для других государств. В январе этого года генсек альянса Йенс Столтенберг в январе обратился к членам военного комитета союза с призывом поддерживать обороноспособность своих государств. По его словам, в частности, это необходимо для того, чтобы адекватно отреагировать на «агрессивные действия России».

Он считает, что военнослужащие стран НАТО должны быть готовы не только к ответу на «российскую агрессию», но и на «подъем Китая». При этом в конце декабря Столтенберг отметил, что не расценивает Россию как непосредственную военную угрозу. «Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины», - сказал он.

О том, что Россия якобы действует против НАТО, говорится во внутреннем документе Минобороны Германии (информацию из документа привело в начале марта издание Welt am Sonntag). В материале утверждалось, что в немецком ведомстве считают, что Россия стремится «дестабилизировать и ослабить НАТО», а Китай - «сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами».

В частности, германское оборонное ведомство обеспокоено тем, что Россия внедряет «высокоточные трудноперехватываемые, гиперзвуковые» ракеты дальнего действия, а также вкладывает деньги в «сохранение потенциала ядерного ответного удара с моря» и в «приоритетную модернизацию ядерного потенциала».

В то же время Китай, как считают в Германии, все больше превосходит Россию в масштабах глобального влияния. Это касается и вопросов продаж вооружений и военной кооперации.

Зачастую НАТО использует тезис о российской угрозе для увеличения военного контингента в странах Европы, а также для того, чтобы страны-участницы Альянса вкладывали деньги в развитие обороноспособности. В России обращают внимание, что укрепление армии является ответом на действия Запада.

Светлана Кравчук