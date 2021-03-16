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ТАСС

В России разработают нефтемусоросборщик в интересах ВМФ

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ВМС РФ
ВМС РФ.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

Продолжается строительство 44 судов обеспечения в рамках 18 заключенных с судостроительными предприятиями государственных контрактов, сообщили в ВМФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Контракт на опытно-конструкторские работы по разработке нефтемусоросборщика был подписан в 2020 году в РФ. Об этом сообщил начальник вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Минобороны России капитан I ранга Сергей Епифанов.

"В 2020 году заключено пять контрактов на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке головных судов новых проектов - малого морского танкера, универсального судна контроля физических полей и размагничивания, морского буксира, пассажирского катера и нефтемусоросборщика", - сказал Епифанов в интервью газете "Красная звезда" к 81-й годовщине со дня создания вспомогательного флота.

Он также сообщил, что продолжается строительство 44 судов обеспечения в рамках 18 заключенных с судостроительными предприятиями государственных контрактов, в их числе будут построены три средних морских танкера проекта 23130.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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