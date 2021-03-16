Турецкие "Байрактары" повысят точность ракетных комплексов "Точка-У" ВСУ

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Турецкие беспилотники "Байрактар" ТБ2 смогут осуществлять эффективное целеуказание украинским ракетным комплексам "Точка-У", реактивным системам "Ольха", "Смерч", "Ураган".

Обычно, когда рассматривают возможности этих БПЛА, то акцентируют внимание на выполнение ими ударных задач, но они также являются неплохими разведчиками. Например, что устанавливаемая американо-канадская оптоэлектронная станция CMX-15D, способна "видеть" цели на расстоянии в 15 км.

В тоже время в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, по данным появлявшимся в ряде источников, эти дроны обнаруживали объекты на дистанциях свыше 50 км.

Надо понимать, что на таких дальностях существенно затрудненно их уничтожение средствами войсковой противоздушной обороны.

Известно, что в настоящее время в связи с санкциями на новые варианты этих БПЛА уже устанавливаются средства наблюдения турецкого производства с якобы еще более высокими характеристиками.

Учитывая, что "Байрактары способны "висеть" на высотах более 8000 м, в течении 24 часов, то они будут способны снабжать информацией в режиме реального времени командование ВСУ и давать целеуказание ракетным комплексам "Точка-У", а также дальнобойным реактивным системам залпового огня.

Дмитрий Лемешко