Нацелить ракеты на Россию: заявление МИД РФ вызвало дискуссию в Японии

Японцев взбудоражило заявление МИД РФ о недопустимости размещения американских ракет

Россия предупредила, что размещение американских ракет на территории Японии может угрожать безопасности в регионе. В ответ на это японские пользователи разделились во мнении. Одни заявили, что нужно направлять в сторону России "не простые ракеты", другие отметили, что Японии пора действовать самостоятельно, а не полагаться на помощь США.

Реакция на слова официального представителя МИД Марии Захаровой о возможном размещении на территории Японии американских ракет со стороны читателей японских СМИ была яркой. Одни предложили размещать ракеты уже сейчас и «направлять их в сторону России», другие предостерегли от таких планов.

"Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!" - приводит РИА «Новости» слова японского пользователя под ником ywc. Свое высказывание он написал в ответ на размещенное в японских СМИ заявление Захаровой.

Другой комментатор ему ответил, что «такие смелые ответы в адрес России неуместны», потому что Япония в настоящее время ей проиграет. «В конечном счете, нам нужно ядерное оружие!" - добавил он, подчеркнув, что Токио пора перестать рассчитывать на американскую помощь. По его мнению, властям страны следует полагаться толь ко на свои силы.

Другие пользователи считают, что размещение ракет наземного базирования США на территории Японии может вызвать недовольство и критику как со стороны жителей, так и со стороны местного самоуправления.

"А вы уверены, что у нас так легко пройдет размещение этих американских ракет? Вы не забыли о том, какое может развернуться общественное сопротивление на местах, в том числе со стороны достаточно сильных местных органов самоуправления?" - задался вопросом пользователь kon.

Двумя днями ранее Мария Захарова предупредила, что размещение американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе может привести к новому витку гонки вооружений. Последствия этого процесса, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, непредсказуемы.

На брифинге Захарова отметила, что российская сторона обратила внимание на сообщения японских СМИ о том, что «Токио и Вашингтон в скором времени могут провести обсуждение вопроса о перспективах размещения в Японии американских ракет».

"В этой связи хотелось бы еще раз подчеркнуть, что размещение в различных регионах мира, в том числе в АТР, американских наземных ракет средней и меньшей дальности в каком бы то ни было оснащении имело бы крайне дестабилизирующий эффект с точки зрения международной и региональной безопасности. Это спровоцировало бы новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями", - приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова добавила, что такое развитие событий не крепит безопасность ни США, ни их союзников, а появление дополнительных ракетных угроз для России повлечет ответную реакцию со стороны Москвы.

«Мы вновь призываем все заинтересованные стороны к совместному поиску путей политико-дипломатического урегулирования ситуации, сложившейся после развала Вашингтоном ДРСМД [договора о ракетах средней и меньшей дальности]», - сказала она.

Вместе с тем официальный представитель МИД напомнила, что Россия «открыта к равноправной и конструктивной работе по восстановлению доверия, укреплению международной безопасности и стратегической стабильности в мире после договора о РСМД".

Эта позиция российской стороны относительно размещения американских ракет на территории Японии была опубликована многими японскими СМИ. В том числе и самой многотиражной японской газетой «Ёмиури симбун». В своем материале издание пишет, что глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил о том, что «если Соединенные Штаты пойдут на размещение на территории Японии ракет средней дальности, эти их действия, несомненно, получат наш адекватный ответ».

Газета считает, что таким образом Лавров предупредил Японию о возможных ответных действиях.

«Министр иностранных дел России указал на то, что появление таких ракет в Японии Россия будет воспринимать как возникновение серьезной новой угрозы для своих интересов. Такие действия США могут стать одним и факторов серьезного нарушения глобальной и региональной стабильности», - говорится в материале и отмечается, что таким образом проявляется стремление России сдержать США.

Милана Геликова