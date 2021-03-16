Враг не ПРО: стратегические предприятия РФ закроют единым щитом

Объединенные в контур системы С-400 и всевидящие радары прошли учебно-боевую проверку

В Центральном военном округе (ЦВО) на боевое дежурство заступила новейшая автоматизированная система управления силами и средствами противовоздушной обороны. Она объединяет в единый контур новейшие зенитные системы С-400, ракетно-пушечные «Панцири», а также радиолокационные средства. В режиме реального цели обнаруживаются, распределяются между боевыми системами и тут же уничтожаются. Впервые новейшую автоматизированную систему управления испытали весной нынешнего года. Под её «зонтик» попадают весь Урал и Поволжье, а также крупнейшая база российских стратегических бомбардировщиков в Энгельсе. Новинка радикально повысит оперативность действий ПВО, а это жизненно необходимо в современной быстротекущей войне, считают эксперты.

Дальний прицел

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, новая интегрированная система автоматизированного управления войсками ПВО (АСУ ПВО) была размещена в ЦВО еще в прошлом году. Она предназначена для сопряжения новейших ракетных систем и радиолокационных комплексов. В настоящее время система уже заступила на боевое дежурство и прошла проверку в ходе учений.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявил, что за 2020 год дальность поражения воздушных целей в округе возросла в два с половиной раза. ПВО округа получила дальнобойную систему С-400 «Триумф» и современнейшие комплексы средней дальности «Бук-М3».

В этом году оборонное ведомство сообщило о проведении в округе первых учений, в которых одновременно участвовали два полка с «Триумфами» и большое количество радиолокационных станций. Отрабатывалась защита от массированного ракетного удара противника на малых, больших и средних высотах. Отмечено, что задействовались радары «Небо-М», «Небо-У» и «Каста-22», а также «Терек», «Десна» и «Оборона».

— Основы этой системы были заложены лет тридцать назад. Сейчас лишь завершается ее реализация с использованием технологий, которые есть на сегодня. Единая система управления создается по вертикали, начиная с Генштаба и главного командования ВКС, — рассказал «Известиям» экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков. — Ранее у нас были автоматизированные системы на западном, северо-западном и восточном направлениях. Центр России не имел таких на уровне дивизий и армий ПВО, только на уровне полков. Чтобы полностью завершить сведение войск в единый контур, не хватало сил и средств.

Уральские и сибирские регионы не считались приоритетными, поэтому в первую очередь новые системы шли в войска на западе и на востоке. Теперь же дошла очередь и до центральных регионов. Автоматизация позволяет более грамотно принять обоснованное решение на применение сил и средств — зенитно-ракетных войск, авиации и других. Кроме того, АСУ может управлять разнородными силами и средствами: ВКС, Сухопутных войск, флотскими на приморских направлениях.

Фундамент ПВО

В последние годы Минобороны активно отрабатывает на крупных и экспериментальных учениях построение автоматизированной системы ПВО. Она должна позволить различным зенитным ракетным комплексам и радиолокационным станциям взаимодействовать между собой. Они обмениваются информацией о найденных целях и распределяют задачи на их поражение с минимальным вмешательством человека.

Сейчас основную роль в процессе объединения средств в ПВО ВКС играют комплексы АСУ «Фундамент-М», входящие в состав радиотехнических полков. Мобильные пункты на автомобильном шасси собирают и обрабатывают информацию с радаров и передают её в штабы и на командные пункты противовоздушной обороны. Министерство обороны сообщало о поступлении в Центральный военный округ пяти комплектов.

В отличие от предшествующих систем автоматизации «Фундамент-М» универсален и может сопрягаться одновременно с несколькими радиолокаторами разных типов и назначения. Используется он и для наблюдения за авиатрафиком гражданских самолётов.

Кроме того, информация с него по каналам закрытой связи поступает в Центр управления Воздушно-космических сил. Это позволяет в реальном времени отслеживать ситуацию в воздухе над всей страной в мирное и военное время.

Имеется похожая по задачам подсистема и в разрабатываемой единой системе управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Для сопряжения противовоздушных комплексов Сухопутных войск различной дальности применяются комплекты АСУ «Поляна-Д4М1» и «Барнаул-Т».

Центральная защита

В составе 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа есть две основные группировки противовоздушной обороны, разделённые пространством свыше двух тысяч километров. Штаб одной дивизии расположен в Новосибирске, второй — в Самаре.

— Единая система должна быть создана во всех округах. Сегодня в Вооруженных силах сложилась новая структура. Армии ВВС и ПВО подчинены командующим войсками округов, — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев. — Раньше, когда такими армиями управлял главком ВВС, у нас была своя автоматизированная система. И в нее не были включены штабы округов. Это было крайне неудобно, информация шла по параллельным каналам.

Теперь все работают в едином информационном поле, начиная от центрального командного пункта Генерального штаба, объяснил Айтеч Бижев. Все говорят на одном языке и каждый видит действия соседей в режиме реального времени. Это повышает оперативность принятия решений, что в современной быстротекущей войне очень важно, подчеркнул эксперт.

Получающая в последние годы обновление 76-я дивизия ПВО прикрывает самую большую территорию из всех подобных соединений в Воздушно-космических войсках. Её зенитные и радиолокационные части дислоцируются от Урала до Поволжья в десяти регионах страны. Она контролирует воздушное пространство над городами и важнейшими центрами промышленности, включая оборонную. В зоне её ответственности находится и крупнейшая база стратегической авиации под Энгельсом, где базируются все российские ракетоносцы Ту-160, а также бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

В прошлом году новейшими зенитные ракетные системы С-400 получили два полка 76-й дивизии в Самарской и Свердловской областях. Окончательно на боевое дежурство они заступили в январе 2021-го.

Именно ракетные комплексы этой дивизии сбили под Екатеринбургом в мае 1960 года американский самолёт U-2 под управлением Френсиса Пауэрса. До постановки на вооружение в СССР современных ракетных комплексов разведчики ЦРУ безнаказанно залетали вглубь Советского Союза для наблюдения за стратегическими объектами и предприятиями ОПК, в том числе на Урал и в Поволжье.

Антон Лавров